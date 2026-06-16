Sigue aquí y al instante todas las acciones que sucedan en el encuentro, a partir del pitazo inicial del árbitro.

Irak y Noruega protagonizarán uno de los duelos más atractivos de este martes, cuando se vean las caras en Boston por la continuidad de la jornada 1 del Grupo I. Se viene el estreno de dos selecciones que quieren ser revelación en este Mundial 2026, con la promesa de una gran propuesta para los fanáticos futboleros.

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Los ‘Leones de la Mesopotamia’se clasificaron a este certamen tras ganar uno de los boletos del repechaje internacional previo a la Copa del Mundo. Irak venció por 2-1 a Bolivia en la final de los “Playoffs”, eliminó a los sudamericanos y así se adueñó de la plaza para la fase de grupos del torneo.

Los‘Vikingos’, por su parte, sacaron pasaje a la competencia luego de acabar en el 1° puesto de su grupo en las Eliminatorias UEFA para la cita mundialista. Allí jugaron ocho partidos y ganaron los ocho disputados, dejando a Italia en segundo lugar y por detrás a Israel, Estonia y Moldavia.

Sorloth y Haaland, los dos ‘tanques’ de Noruega [Foto: Getty]

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El partido Irak vs. Noruega se llevará a cabo HOY martes 16 de junio, a partir de las 16.00 horas del Centro de México, en el segundo turno de la agenda. En primer turno se abrirá esta zona con Francia-Senegal, lo que pondrá un condimento adicional a la misma y al juego disputarán entre Leones y Vikingos.

El encuentro se celebrará en el Gillette Stadium, ubicado en Boston, capital del estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Inaugurado hace veinticuatro años, para este Mundial 2026 tiene una capacidad para 64.146 espectadores. Allí ya ha tenido lugar un duelo en esta edición: Haití-Escocia, un éxito en convocatoria.

Sigue el MINUTO a MINUTO en vivo de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026:

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La alineación de Irak ante Noruega:

Ahmed Basil.

Hussein Ali.

Zaid Tahseen.

Akam Hashim.

Merchas Doski.

Ibrahim Bayesh.

Aimar Sher.

Amir Al-Ammari.

Youssef Amyn.

Ali Al-Hamadi.

Aymen Hussein.

La alineación de Noruega ante Irak:

Ørjan Nyland.

Julian Ryerson.

Kristoffer Ajer.

Torbjørn Heggem.

David Møller Wolfe.

Martin Ødegaard.

Sander Berge.

Fredrik Aursnes.

Alexander Sørloth.

Erling Haaland.

Antonio Nusa.

El calendario de Irak en el Mundial 2026:

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El calendario de Noruega en el Mundial 2026: