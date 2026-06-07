Se encienden las alarmas en la nación estadounidense por un hecho de violencia con armas cerca de donde se quedan los Three Lions.

El inicio de la Copa del Mundo 2026 está está cada vez más cerca y apenas quedan 4 días para el puntapié inicial del certamen internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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Sin emebargo, en las últimas horas se dio un hecho que encienden las alarmas de las autoridades de Estados Unidos y por supuesto de la FIFA. Y es que se registró un tiroteo en Kansas City que dejó un saldo de nueve personas heridas en una zona cercana al lugar que usará Inglaterra como base durante el torneo.

De acuerdo a lo aportado por The Athletic, el incidente ocurrió en las cerca de una de las áreas que forman parte del operativo logístico previsto para recibir a los Three Lions durante el torneo, aunque no existe relación alguna entre la delegación inglesa y los hechos registrados.

😳🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Se registró UN TIROTEO con NUEVE HERIDOS cerca del lugar de concentración que usará Inglaterra en Kansas City durante el Mundial.



Vía @TheAthleticFC. pic.twitter.com/1yUNS5fqGb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 7, 2026

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Las autoridades de la zona desplegaron un importante operativo de seguridad tras reportarse múltiples disparos en el lugar. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales aledaños.

El ingléstiene previsto utilizar Kansas City como una de sus bases de operaciones durante el certamen internacional. Aunque este hecho de violencia ocurrió cerca de la zona que ocupará el combinado del Viejo Continente, no se reportó ningún integrante de la federación o del equipo afectado por el incidente.

¿Cúando y contra quién debuta Inglaterra en el Mundial 2026?

Cabe reocrdar que Inglaterra integra el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá, y estará debutando en el certeman por la Jornada 1 el próximo miércoles 17 de junio ante los croatas desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Arlington.

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En síntesis