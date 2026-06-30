VIDEO: El golazo de Julián Quiñones para el 1-0 de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

México pegó primero en el partido contra Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026. El Tri comenzó mejor y pudo capitalizarlo en el marcador gracias a un formidable remate de Julián Quiñones a los 22 minutos.
¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026
¡QUIÑONES! ¡QUIÑONES! 🇲🇽
Al 21' Julián anota un golazo. ¡Retumba la CDMX! ¡Vamos, carajo!
🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/7MtTp7pdu9
Fue el cuarto tanto de Quiñones en la presente Copa del Mundo. De hecho, el exdelantero de América marcó en todos los partidos de la presente edición, a excepción de Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A.
Julián Quiñones festeja el 1-0 de México (Getty Images)
Minutos después, más precisamente a los 31′, Julián asistió a Raúl Jiménez para estirar la ventaja ante Ecuador. De esta manera, el Tri se marchó al descanso con un marcador de 2-0 en el Estadio Azteca.