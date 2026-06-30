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Mundial 2026

VIDEO: El golazo de Julián Quiñones para el 1-0 de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

El delantero Al-Qadisiyah abrió la cuenta en el primer tiempo tras una asistencia del Piojo Alvarado.

Julián Quiñones abrió la cuenta para México ante Ecuador
© Getty ImagesJulián Quiñones abrió la cuenta para México ante Ecuador

México pegó primero en el partido contra Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026. El Tri comenzó mejor y pudo capitalizarlo en el marcador gracias a un formidable remate de Julián Quiñones a los 22 minutos.

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Fue el cuarto tanto de Quiñones en la presente Copa del Mundo. De hecho, el exdelantero de América marcó en todos los partidos de la presente edición, a excepción de Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A.

Julián Quiñones festeja el 1-0 de México (Getty Images)

Julián Quiñones festeja el 1-0 de México (Getty Images)

Minutos después, más precisamente a los 31′, Julián asistió a Raúl Jiménez para estirar la ventaja ante Ecuador. De esta manera, el Tri se marchó al descanso con un marcador de 2-0 en el Estadio Azteca.

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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