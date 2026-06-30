VIDEO: El golazo de Julián Quiñones para el 1-0 de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

El delantero Al-Qadisiyah abrió la cuenta en el primer tiempo tras una asistencia del Piojo Alvarado.

México pegó primero en el partido contra Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026. El Tri comenzó mejor y pudo capitalizarlo en el marcador gracias a un formidable remate de Julián Quiñones a los 22 minutos.

Publicidad

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽

¡QUIÑONES! ¡QUIÑONES! 🇲🇽



Al 21' Julián anota un golazo. ¡Retumba la CDMX! ¡Vamos, carajo!



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/7MtTp7pdu9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Fue el cuarto tanto de Quiñones en la presente Copa del Mundo. De hecho, el exdelantero de América marcó en todos los partidos de la presente edición, a excepción de Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A.

Julián Quiñones festeja el 1-0 de México (Getty Images)

Publicidad

Minutos después, más precisamente a los 31′, Julián asistió a Raúl Jiménez para estirar la ventaja ante Ecuador. De esta manera, el Tri se marchó al descanso con un marcador de 2-0 en el Estadio Azteca.