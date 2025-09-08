A casi nueve meses de su inicio, el Mundial 2026 sumó un nuevo clasificado. Se trata del 18° equipo participante que estará en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá que se iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Se trata de la selección de Túnez, que este lunes 8 de septiembre derrotó por 1-0 de manera agónica a Guinea Ecuatorial como visitante por las Eliminatorias africanas con un gol de Mohamed Ali Ben Romdhane a los 94 minutos. Así, las Águilas de Cartago sumaron 22 unidades y se hicieron inalcanzables en la cima del grupo H de dicho certamen.

De esta manera, el equipo de Sami Trabelsi jugará su séptimo Mundial y el tercero en forma consecutiva. Anteriormente estuvo presente en Argentina 1978, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Rusia 2018 y Qatar 2022. Esta victoria lo coloca también como el segundo clasificado de la confederación africana luego de que Marruecos obtuviera su boleto al derrotar por 5-0 a Níger el pasado viernes.

Cabe destacar que, por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 participantes, lo que significa un incremento de 16 equipos con respecto al último Mundial, que mantuvo el formato que adoptó el torneo desde Francia 1998.

¿Cuáles son los equipos ya clasificados al Mundial 2026?

Concacaf (América del Norte, Central y Caribe)

México (país organizador)

(país organizador) Estados Unidos (país organizador)

Canadá (país organizador)

Conmebol (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

AFC (Asia)

Japón

Corea del Sur

Australia

Uzbekistán

Jordania

Irán

CAF (África)

Marruecos

Túnez

OFC (Oceania)