Jimmy Butler le responde a Steve Kerr por señalar al culpable de la derrota de Warriors ante Bucks

Golden State Warriors tuvo una oportunidad de oro para vencer a Milwaukee Bucks en la jornada del 30 de octubre de la NBA porque Giannis Antetokounmpo no jugó debido a que tenía dolor en la rodilla izquierda. Esto no pasó, el entrenador Steve Kerr señaló al culpable, y Jimmy Butler salió a responderle.

Los Bucks vencieron a Warriors por 120 a 110 puntos en un juego en el que Butler registró 23 unidades y 10 rebotes en 36 minutos de juego. Llegó la hora de la conferencia de prensa y al buscar una explicación a la inesperada derrota contra un equipo que no tuvo a Antetokounmpo, Kerr habló fuerte y claro.

“Me pareció que estaban agotados, tanto mental como físicamente. No parecíamos nuestro equipo en la cancha. Nuestro posicionamiento era malo; simplemente no teníamos nuestra energía habitual”, dijo el entrenador de Golden State Warriors antes de conocer la respuesta de Jimmy Butler.

Butler le responde a Kerr por señalar al culpable de la derrota ante Bucks

Jimmy Butler y Steve Kerr en la NBA. (Foto: Getty Images)

“No. Es un partido que podemos ganar si salimos a la cancha y hacemos lo que tenemos que hacer. Aunque es difícil. Uno de sus jugadores estrella está lesionado, eso hace que todos jueguen a otro nivel”, dijo Butler cuando le preguntaron si se sintió cansado en la derrota ante Milwaukee Bucks y, de esta manera, contradijo a Kerr sobre el culpable (cansancio) de la caída.

El mensaje de Stephen Curry que ilusiona a los hinchas de Warriors para el título

Consciente de lo apretado del calendario al inicio de la temporada NBA 2025-26, Stephen Curry le envió el siguiente mensaje a los hinchas de Golden State Warriors para que se ilusionen con el título: “Estamos intentando empezar bien. Tres partidos en cuatro noches, seis en diez días, muchos viajes. Nos gustaría que el partido de esta noche (30 de octubre) reflejara un buen esfuerzo. Pero si nos recuperamos como se espera el sábado (vs. Indiana Pacers), ganamos la semana, como solemos decir, lo cual es muy importante para nosotros”.

Datos clave