Los Angeles Lakers están siendo una aplanadora en los Playoffs. Pese a no contar con Luka Doncic por lesión, la franquicia angelina ganó los tres partidos que disputó de primera ronda ante Houston Rockets y el nivel de LeBron James tuvo mucho que ver.

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El ’23’ fue el máximo anotador de su equipo en dos de los tres encuentros, pero en el tercer partido resaltó particularmente una jugada suya que forzó el overtime. La misma fue publicada por la cuenta oficial de la NBA y en menos de 24 horas ya está cerca de superar las 5 millones de reproducciones.

Los Rockets se encontraban con tres puntos de ventaja, con 25 segundos en el reloj y con la posesión a favor. Fue entonces cuando LeBron robó el balón y luego encestó un triple para empatar el partido a falta de 13 segundos para que finalice el último cuarto.

LEBRON JAMES TIES THE GAME AT 101 🤯



13.1 SECONDS TO GO ON PRIME. pic.twitter.com/V5LqcXlt7I — NBA (@NBA) April 25, 2026

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Finalmente, Lakers se llevó la victoria por 112-108 en overtime y LeBron James fue el jugador con más puntos en la franquicia angelina: 29. No obstante, el máximo anotador del encuentro fue Alperen Sengun, de los Rockets.

El otro video viral de LeBron James en Rockets vs. Lakers

Otro de los momentos destacados de la noche fue la asistencia de LeBron James para su hijo mayor, Bronny. Sucedió en el segundo cuarto del partido y el video -también publicado por la cuenta oficial de la NBA- ya está cerca de las 2 millones de visualizaciones.

LEBRON TO BRONNY.

FATHER TO SON.



BRON ASSIST ➡️ BRONNY REVERSE. pic.twitter.com/OHEWmQuw1O — NBA (@NBA) April 25, 2026

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En síntesis