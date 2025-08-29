Butler a Lakers y LeBron a Warriors: El traspaso que cambiaría la historia de la NBA

En el mundo de la NBA hay un rumor que no encuentra la puerta de salida. Todo lo contrario, cada vez toma más fuerza la posibilidad de ver a LeBron James en Golden State Warriors y, por ese motivo, los expertos propusieron el traspaso que cambiaría la historia de la liga.

Jimmy Butler, el otro gran protagonista de esta historia. LeBron tiene la posibilidad de quitar la cláusula de no intercambio en el contrato con Los Angeles Lakers que termina al final de la temporada NBA 2025-26 y ya empezó a dar pistas que no está nada cómodo en el equipo californiano.

Luego de que Rich Paul, representante de LeBron James, dijera que Bron “quiere aprovechar al máximo cada temporada que le queda, y los Lakers lo entienden, lo apoyan y quieren lo mejor para él“, el periodista Dave McMenamin, de ESPN, señaló que ‘El Rey’ está atento a los movimientos que está haciendo el equipo californiano porque “reconocen que le queda muy poco tiempo de carrera y quiere competir por campeonatos“.

El traspaso que sacudiría la NBA: Butler a Lakers y LeBron a Warriors

LeBron y Butler fueron propuestos para cambiar de equipo. (Foto: Getty Images)

Con el contexto que el periodista Jake Fischer informó que Golden State Warriors ha llamado varias veces a Los Angeles Lakers en los últimos 18 meses para intentar un traspaso por LeBron, el portal experto ‘Fadeaway World’ se animó a proponer el siguiente intercambio que cambiaría la historia de la NBA porque el máximo anotador de todos los tiempos (James) se juntaría con el máximo anotador de triples de la historia (Stephen Curry):

Golden State Warriors recibe a: LeBron James, Rui Hachimura y Gabe Vincent.

Los Angeles Lakers recibe a: Jimmy Butler, Jonathan Kuminga (firma e intercambio) y Brandin Podziemski.

¿Quién gana más dinero en la NBA, LeBron James o Jimmy Butler?

LeBron James no solo se convertirá en el único jugador que ha disputado 23 temporadas en la NBA, también tendrá el salario más alto de su carrera al ganar $52.6 millones de dólares en la campaña 2025-26. Sin embargo, la estrella de Los Angeles Lakers cobra US$1.5 millones menos que Jimmy Butler, ya que el compañero estelar de Stephen Curry percibe $54.1 millones de dólares en Golden State Warriors.

