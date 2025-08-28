Es tendencia:
Tiembla LeBron James: Si Michael Jordan sale del retiro, estos serían los puntos que anotaría

Un excampeón con Lakers reveló cuántos puntos podría anotar Michael Jordan si regresa a las canchas. ¡Tiembla LeBron James!

Por Julio Montenegro

LeBron James busca alcanzar los 6 títulos que ganó Michael Jordan.
LeBron James busca alcanzar los 6 títulos que ganó Michael Jordan.

En el mundo de la NBA siempre ha existido la duda de cómo le iría a una leyenda de la talla de Michael Jordan si decide volver a salir del retiro y jugar en la actual liga. Ese misterio tuvo una respuesta de peso que puso a temblar al mismísimo LeBron James.

Jordan jugó en una época donde el sonido de los silbatos de los árbitros casi nunca se escuchaba en las duelas. Incluso, los famosos ‘Bad Boys’ (Chicos Malos) de Detroit Pistons crearon las ‘Jordan Rules’ (Reglas Jordan) para frenar a la leyenda de Chicago Bulls con golpes y un exceso de contacto físico que hoy en día, seguramente, sería cobrado mínimo como falta.

A la hora de saber cómo le iría a Michael Jordan si sale del retiro y juega en la actual NBA, una voz autorizada llegó por parte de Tyronn Lue. El exjugador, que supo ganar dos títulos con Los Angeles Lakers en once años de carrera, no dudó y le envió un contundente mensaje a LeBron James.

Tiembla LeBron: Estos serían los puntos que anotaría Michael Jordan si sale del retiro

LeBron ganó 4 títulos y Jordan 6 en la NBA.

LeBron ganó 4 títulos y Jordan 6 en la NBA. (Foto: Getty Images)

Promediaría 45 (puntos por partido). No puedes tocar a nadie, es falta. Tienes al mejor jugador del mundo. Promedió 37 un año, así que súmale ocho. No puedes tocarlo, o tendría dos tiros libres”, dijo Ty Lue, entrenador de Los Angeles Clippers, sobre Michael Jordan y los puntos que anotaría en la actual NBA.

A Luka Doncic le dijeron que el retiro de LeBron James está cerca y así reaccionó

A Luka Doncic le dijeron que el retiro de LeBron James está cerca y así reaccionó

Este es el promedio de puntos que tiene LeBron James en la NBA

Con la premisa instalada que Jordan promediaría 45 puntos por partido en la actual NBA, según el exjugador y entrenador Tyronn Lue, la gran pregunta es cuál es el promedio que tiene LeBron James. ‘El Rey’ promedia por juego 27 puntos en 22 temporadas y su promedio más alto fue de 31.4 en la temporada 2005-06. Por su parte, el promedio por juego más alto de MJ fue en la NBA 1986-87 con 37.1.

julio montenegro
Julio Montenegro
