Duro golpe para Lakers: Doncic se une LeBron y ya se conoció la gravedad de su lesión en la NBA

Los Angeles Lakers tomaron algo de respiro después de perder contra Golden State Warriors con la victoria contra Minnesota Timberwolves, pero la alegría no duró mucho porque Luka Doncic se une a LeBron James en la lista de lesionados de la NBA, y ya se confirmó la gravedad de su lesión.

El inicio de la temporada NBA 2025-26 para los Lakers no solo trajo la mala noticia de iniciar con una derrota como locales en el estadio Crytpo.com Arena, también se instaló la incertidumbre sobre la lesión de LeBron. ‘El Rey’ sufre una irritación del nervio ciático en el lado derecho y volvería hasta mediados de noviembre.

Sin LeBron James disponible, Luka Doncic se puso a Los Angeles Lakers al hombro y fue la gran figura de la victoria contra Minnesota Timberwolves tras registrar 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. No obstante, este triunfo trajo una grave consecuencia en la salud del base esloveno.

Se confirmó la gravedad de la lesión de Luka Doncic en Lakers

Doncic y LeBron están lesionados en Los Angeles Lakers. (Foto: Getty Images)

“La estrella de los Lakers, Luka Doncic, no jugará hoy (26 de octubre) contra los Kings por un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna, según informaron fuentes a ESPN. Un duro golpe para los Lakers, que ya no cuentan con LeBron James y ahora echan de menos a Doncic y su promedio de 46 puntos por partido en los primeros compases”, publicó en X el periodista Dave McMenamin, de ESPN.

La incapacidad que Los Angeles Lakers le dieron a Luka Doncic en la NBA

Con la información que Doncic se unió a LeBron James en la lista de lesionados por un esguince en el dedo izquierdo y una contusión en la parte inferior de la pierna, McMenamin informó que Los Angeles Lakers van a reevaluar al base esloveno en una semana a partir del 26 de octubre para saber cuándo puede volver a las duelas de la NBA. Sin en una semana es habilitado, Luka podría regresar contra Miami Heat el domingo 2 de noviembre o ante Portland Trail Blazers el lunes 3 del mismo mes.

