El EuroBasket 2025 llegó a su fin este domingo 14 de septiembre luego del triunfo de Alemania sobre Turquía en la final. Los teutones se impusieron por 88-83 y se asentaron como potencias mundiales de la mano de un brillante Denis Schröder (base de Sacramento Kings), quien firmó un doble-doble compuesto por 16 puntos y 12 asistencias.

En el camino quedaron figuras de la NBA de la talla de Luka Doncic (Eslovenia), Giannis Antetokounmpo (Grecia) o Nikola Jokic (Serbia). No obstante, el Joker fue el único de los tres que sufrió un golpe bajo por parte de la FIBA una vez finalizado el torneo. Puntualmente, la figura de Denver Nuggets no formó parte del quinteto ideal del certamen.

Jokic fue la figura indiscutida de Serbia hasta su eliminación en octavos de final a manos de Finlandia. En los seis partidos que disputó, Jokic sacó a relucir toda su calidad con un promedió 22,3 puntos, 9 rebotes y 4,2 asistencias por encuentro. Además, tuvo un 66,2% de efectividad en tiros de campo, pero estos registros no le alcanzaron para estar considerado entre los cinco mejores.

El quinteto ideal del EuroBasket 2025

Dennis Schröder

Luka Doncic

Franz Wagner

Giannis Antetokounmpo

Alperen Sengun

¿Quién fue el MVP del EuroBasket 2025?

El jugador más valioso del EuroBasket 2025 fue Denis Schröder. El base alemán de los Sacramento Kings registró promedios de 20,9 puntos, 3,5 rebotes y 6,6 asistencias por partido. Además, en la final contra Turquía se lució con 16 puntos, 12 asistencias (cifra más alta en una final desde 1995) y 3 rebotes.

