El enigmático mensaje de LeBron James antes del debut de Luka Doncic en Los Angeles Lakers

La nueva era de Los Angeles Lakers tendrá a LeBron James y Luka Doncic como grandes protagonistas, y cuando parecía que todo estaba bien por parte de ‘El Rey’ ante la llegada del ‘Niño Maravilla’ de la NBA, apareció un enigmático mensaje.

¿Fue por qué no le avisaron del intercambio? En una de las decisiones más importantes en la historia de la NBA, los Lakers cambiaron a Anthony Davis por Doncic como piezas principales de un movimiento que a LeBron no le avisaron.

Lejos de molestarse porque la directiva de Los Angeles Lakers no le avisó nada, absolutamente nada de la llegada de Doncic, LeBron James señaló que “si tuviera preocupaciones, habría renunciado a mi cláusula de no intercambio y habría salido de aquí. Escucha, estoy aquí ahora mismo. Estoy comprometido con la organización de los Lakers. Estoy aquí para ayudar a Luka y Maxi (Kleber) a hacer la transición lo más fluida posible”.

Todo parecía marchar sobre ruedas en el nuevo equipo que armaron los Lakers. Incluso, LeBron presumió a Luka Doncic con una foto en Instagram y el mensaje “muy pronto”. Sin embargo, antes del debut del base esloveno, James publicó un enigmático mensaje.

LeBron y un enigmático mensaje antes del debut de Luka Doncic en los Lakers

LeBron James y Luka Doncic. (Foto: Getty Images)

Antes del debut de Doncic en Los Angeles Lakers, sería vs. Utah Jazz el lunes 10 de febrero a las 22:30 ET, LeBron publicó el siguiente mensaje como historia en Instagram: “Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo”. ¿A quién le apuntó después de que no le avisaran de la llegada de su nuevo compañero estelar?

Enigmático mensaje de LeBron. (Foto: Instagram / @kingjames)

El secreto no contado de la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers

El intercambio que revolucionó a la NBA estuvo a punto de no suceder. “Cuando (Mark) Cuban (uno de los dueños de Dallas Mavericks) se enteró del canje de Luka por AD, ya era demasiado tarde. Dumont nunca se acercó para pedirle consejo. Las fuentes dicen que Cuban le pidió a Harrison que no siguiera adelante con el canje solo para descubrir que el trato ya se había cerrado con los Lakers mediante un apretón de manos verbal”, sostuvo el periodista Marc Stein, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’.