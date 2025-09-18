LeBron James desmiente que su fortuna sea de 1.2 mil millones y lo confiesa todo: “Estoy quebrado”

LeBron James es el ejemplo perfecto de cómo un deportista exitoso puede llevar un legado más allá de las canchas y llegar a convertirse en millonario. Sin embargo, no todo el dinero que dicen que tiene es cierto, ya que la estrella de la NBA desmintió que tenga una fortuna de $1.2 mil millones de dólares, y lo confesó todo: “Estoy quebrado”.

El martes 21 de octubre a las 22:00 ET cuando Los Angeles Lakers jueguen contra Golden State Warriors en el primer día de la temporada 2025-26, LeBron llegará a unas ganancias de $581.3 millones de dólares en cuanto a salarios en el mejor baloncesto del mundo.

Y ahí no para su fortuna…. Con un contrato de por vida con Nike, acuerdos de patrocinio con Pepsi y Walmart, entre otras marcas, y participaciones en franquicias como Blaze Pizza y en el grupo Fenway Sports, que es dueño del equipo Liverpool, se creía que LeBron James tenía un patrimonio avaluado en $1.2 mil millones de dólares, según el portal especializado ‘Investopedia’. Hasta el mismo Google lo confirmaba, pero…

“Estoy quebrado”: La confesión de LeBron James que sorprendió a todos

LeBron James ha ganado un título con Lakers. (Foto: Getty Images)

El presentador Speedy Morman, de Complex Sports, tuvo una charla con LeBron y cuando le dijo que “una búsqueda rápida en Google dice que su patrimonio neto es de 1.200 millones”, la reacción de la estrella de Los Angeles Lakers fue épica: “¿Ahora quieren que empiece a mentir? La búsqueda de Google es una mentira. Eso es una mentira. Eso está mal (…) Es mucho menos, son como un par de miles en mi banco. Eso es todo. Tengo un par de miles. Todo lo que tengo gratis. Oye, ¿ves mi anillo de bodas? Dice mi reina. Gratis; sombrero gratis, gorra de saludo, Dewey; gratis. Escucha. Rey eterno (gorra) es gratis. No tengo dinero, estoy quebrado, cariño. Mis hijos tienen todo el dinero ahora. Cero, tienen todo el dinero. Ahora cuidan de papá… No tengo nada. Estoy quebrado”. Ahora todo tiene sentido.

Este será el salario de LeBron James en la próxima temporada NBA

LeBron James empezará a jugar la temporada 23 en la NBA a partir del martes 21 de octubre y no solo tendrá el récord de ser el único jugador de la historia que llega a ese número de campañas, también tendrá el salario más alto de toda su carrera con los $52.6 millones de dólares que ganará en los Lakers.

