La confesión de Kevin Durant sobre su regreso a los Warriors que le dio la vuelta al mundo de la NBA

La NBA vio a los Warriors conformar uno de los mejores equipos de la historia que llegó a tres finales consecutivas, y cuando todo estaba listo para vivir una segunda etapa de Kevin Durant con Stephen Curry, llegó una confesión de KD que le dio la vuelta al mundo del mejor baloncesto del mundo.

Durant le puso punto final a la era en Golden State Warriors el 7 de julio de 2019 luego de ganar dos títulos, ser dos veces MVP de las Finales de la NBA y promediar por juego 30.6 puntos en Playoffs. ¿Cómo no ilusionarse con un regreso que prometía cambiar el curso de la historia de la liga?

Antes de la fecha límite de intercambios de la temporada pasada, el periodista Shams Charania informó que los Warriors buscaron el regreso de Kevin Durant en un traspaso entre varios equipos que también iba a tener a Jimmy Butler llegando a Phoenix Suns. Sin embargo, esto no pasó y KD lo confesó todo.

“Al principio, me sentí un poco molesto porque sentía que habíamos construido una relación sólida, los Phoenix Suns y yo. Y escuchar eso de otra persona fue un poco molesto, pero así es la vida. Así que lo superé rápidamente y estaba tratando de decidir cuáles serían los siguientes pasos”, afirmó Durant en la ‘Cumbre empresarial de Game Plan Sports’ antes de hablar del regreso a Golden State Warriors.

Durant los confesó todo sobre su regreso a Golden State Warriors

“Escuché que Golden State estaba en la contienda cerca de la fecha límite de traspasos, pero fue entonces cuando Rich Kleiman (mánager de KD) entró en escena, y esas relaciones que forjamos en la liga y también jugando en Golden State ayudaron. Pudimos decirles que esperaran un poco. Desde que aparecí en el mercado en febrero, cuando también había una fecha límite de traspasos, la gente simplemente estaba viendo cómo se desarrollaban sus temporadas y qué necesitaban para sus equipos. Sabíamos que volveríamos a hablar de eso en torno al verano, y Houston se sumó, y a partir de ahí todo sucedió bastante rápido”, confesó Kevin Durant.

Este es el nuevo equipo de Kevin Durant en la NBA

Luego de un traspaso que involucró a siete equipos y que se llevó a cabo el 6 de julio de 2025, se concentró la llegada de Durant a su quinto equipo en la NBA. Desde la 19:30 ET del martes 21 de octubre, comienza la era de Kevin Durant en Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder.