LeBron se acerca a Warriors: Las palabras del GM de Lakers que ilusionan a Curry y Butler con un traspaso

El futuro de LeBron James en la NBA promete ser una de las grandes novelas antes, durante y después de la temporada 2025-26. Rob Pelinka, gerente general de Los Angeles Lakers, habló sobre el tema con unas palabras que lo acercan a Golden State Warriors.

¡Stephen Curry y Jimmy Butler se ilusionan! Los Warriors ya intentaron hacer un traspaso con los Lakers en febrero de 2024, pero en ese momento ni LeBron, ni el equipo californiano estaba interesado. ¿Ahora cambió la cosa?

La insistencia de Golden State Warriors por LeBron James no paró ahí, ya que el periodista Jake Fischer informó que el equipo de San Francisco llamó varias veces a Los Angeles Lakers en los últimos 18 meses para hacer un intercambio por ‘El Rey’.

Con este contexto sobre la mesa, Rob Pelinka dijo en conferencia de prensa que “nos encantaría que la historia de LeBron fuera retirarse como un Laker. Sería una historia positiva”. ¿Tema aclarado? No, porque llegaron las palabras que ilusionan a Stephen Curry y Jimmy Butler con un traspaso bomba en la NBA.

Las palabras del GM de Lakers sobre LeBron que ilusionan a Warriors

LeBron y Curry tienen 4 títulos cada uno. (Foto: Getty Images)

“Lo primero que queremos hacer con respecto a LeBron y su futuro es simplemente darle el respeto absoluto para que elija su historia con su familia sobre cuántos años jugará. Se ha ganado ese derecho y es la persona más indicada para hablar sobre cuántos años le gustaría jugar. En cuanto al futuro, obviamente, reitero lo que comenté con tu pregunta, lo primero sería que él pueda tomar las decisiones que quiera sobre cuánto tiempo quiere jugar. Seguiremos honrándolo y respetándolo, y le permitiremos hablar al respecto”, dijo el GM de Los Angeles Lakers.

¿Hasta cuándo tiene contrato LeBron James en Los Angeles Lakers?

Con la premisa instalada que los Lakers van a respetar la decisión que LeBron James tome sobre su futuro, resulta muy importante saber que a Bron le queda un año de contrato con el equipo californiano y, en el caso de no retirarse, pasaría a ser agente libre para la temporada 2026-27.