Kuminga a Lakers y dos jugadores a Warriors: El traspaso que revolucionaría la NBA, según los expertos

En el mundo de la NBA se está cocinando la idea de un traspaso que podría revolucionar toda la liga en la temporada 2025-26. Tres equipos estarían involucrados y Los Angeles Lakers terminarían con un jugador estelar de los Warriors como es Jonathan Kuminga.

La jornada NBA del 15 de enero tuvo como bomba informativa que Kuminga le exigió un intercambio a Golden State Warriors en plena temporada porque ha perdido tanto protagonismo en el equipo que hace más de 10 partidos no juega ni un solo minuto.

Con este pedido sobre la mesa, Los Angeles Lakers aparecieron en el horizonte con la versión del periodista Dalton Johnson, de NBC Sports. Según Johnson, a Rob Pelinka, presidente de operaciones del equipo californiano, le gusta la idea de juntar a Jonathan Kuminga con Luka Doncic. Así que los expertos hicieron su labor…

El traspaso de los expertos para que Jonathan Kuminga llegue a Los Angeles Lakers

Jonathan Kuminga y Luka Doncic en la NBA.

Luego de las versiones periodísticas que vincularon a los Lakers con Kuminga y a Golden State Warriors con un jugador que supo ser campeón de la NBA, el portal experto ‘Fadeaway World’ propuso el siguiente intercambio que revolucionaría toda la liga:

Los Angeles Lakers recibe a: Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Day’Ron Sharpe y Tyrese Martin.

Brooklyn Nets recibe a: Deandre Ayton, Moses Moody, Rui Hachimura, Maxi Kleber, el pick de primera ronda del Draft 2027 (vía Warriors), un intercambio de primera ronda del Draft 2028 (vía Lakers) y un pick de segunda ronda del Draft 2032 (vía Lakers)

Golden State Warriors recibe a: Michael Porter Jr. y Dalton Knecht.

El próximo juego entre Lakers y Golden State Warriors en la NBA 2025-26

Luego de una victoria de los Warriors por 119 a 109 puntos, Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía volverán a enfrentar a Los Angeles Lakers el sábado 7 de febrero a las 20:30 ET en el estadio Crypto.com Arena.

