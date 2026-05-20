¿Juega De’Aaron Fox esta noche en San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder las Finales del Oeste de la NBA?

La expectativa es total en San Antonio de cara al segundo punto de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA, pero todas las miradas están puestas en el parte médico. De’Aaron Fox, el base estrella del equipo texano, arrastra un esguince de tobillo que lo tiene a mal traer y que lo marginó del arranque de la serie más esperada del año. Su ausencia encendió las alarmas, pero el panorama ha comenzado a cambiar en las últimas horas debido a una evolución física muy favorable.

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A pesar de no contar con su principal generador de juego en el estreno, los Spurs dieron una muestra de carácter tremenda y demostraron un nivel colectivo altísimo para golpear primero en la eliminatoria. La victoria en el Juego 1 trajo tranquilidad y demostró que la plantilla tiene variantes para competir al máximo nivel. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe perfectamente que para destronar al campeón necesitan a todas sus armas, por lo que van a esperar a Fox hasta el último minuto previo al encuentro.

De’Aaron Fox está “cuestionable” para enfrentar a OKC

Actualmente, el jugador figura de manera oficial con la condición de “cuestionable” en el reporte de lesionados. Esto significa que su participación real en el compromiso de esta noche no está descartada y dependerá pura y exclusivamente de las sensaciones que tenga durante el calentamiento en la pista. El cuerpo médico evaluará la inflamación de la zona y el propio base determinará qué tanto está dispuesto a arriesgar en este momento de la temporada.

De’Aaron Fox está en duda para el Juego 2 de las Finales del Oeste. (GETTY IMAGES)

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El segundo asalto de esta batalla se disputará hoy mismo, teniendo nuevamente como escenario el Paycom Center de Oklahoma. Para el Thunder, conseguir un triunfo en casa se volvió una obligación absoluta si no quieren viajar a Texas con la soga al cuello, mientras que para San Antonio representa la oportunidad de dar un zarpazo letal. En ese contexto de máxima presión, la presencia de Fox podría inclinar la balanza de manera definitiva.

En síntesis