La advertencia de Luka Doncic a todos los jugadores de la NBA que hizo reaccionar a Magic Johnson

‘Luka Magia’ está de regreso en la NBA. Solo tuvieron que pasar cuatro juegos como basquetbolista de Los Angeles Lakers para que Luka Doncic tuviera su primer gran partido, y tan buena fue la actuación que tuvo, que se animó a hacerle una advertencia a todos los jugadores de la liga.

¡Earvin ‘Magic’ Johnson reaccionó! El cinco veces campeón de la NBA fue uno de los primeros en poner un asterisco a la química que Doncic tendría con LeBron James y y Austin Reaves en los Lakers porque “la tasa de uso puede ser un problema para los Lakers porque a LeBron, Luka y Austin les encanta tener el balón en sus manos. ¿Cómo diseñará el entrenador JJ Redick una ofensiva que los mantenga contentos a los tres?”.

Los tres primeros juegos de Luka Doncic en el equipo californiano tuvieron marca de dos derrotas y una victoria en las que registró 14, 16 y 14 puntos, para empezar a alimentar las dudas que tenía ‘Magic’ Johnson sobre el base esloveno, pero llegó la jornada NBA del 22 de febrero. La leyenda de Los Angeles Lakers terminaría reaccionando.

En la victoria de los Lakers contra Denver Nuggets por 123 a 100 puntos, Doncic no solo registró 32 puntos, diez rebotes y siete asistencias, también advirtió a todos los jugadores de la NBA porque el nivel del cinco veces All-Star está de regreso. “Por fin me siento un poco yo mismo. Jugar a este juego es lo que me encanta. Finalmente soy un poco yo mismo, por eso estuve sonriendo durante todo el juego”, dijo el base y la reacción de Earvin Johnson estaba a punto de llegar.

La reacción de Magic Johnson a la advertencia que hizo Luka Doncic

Magic Johnson y Luka Doncic. (Foto: Getty Images)

Luego del mensaje de Luka Doncic sobre su regreso al nivel de estrella en la temporada NBA 2024-25 con lo demostrado contra los Nuggets, ‘Magic’ Johnson reaccionó publicando en X que “este juego demuestra que Luka, LeBron y Reaves pueden brillar en la ofensiva de JJ Redick, y Rui también ayudó mucho esta noche (22 de febrero). Fue una gran actuación en ambos extremos de la cancha. Si los Lakers siguen así, ¡tienen una oportunidad real de jugar en las Finales de la Conferencia Oeste“.

El mensaje de Luka Doncic que ilusiona a LeBron James y Los Angeles Lakers

En vísperas al juego contra Dallas Mavericks del martes 25 de febrero a las 22:00 ET, Doncic hizo público un mensaje que ilusiona a LeBron James y Los Angeles Lakers. “Este es mi cuarto partido. La química lleva tiempo (…) Cada día está mejorando. Difícil, diferente, pero estoy feliz de jugar baloncesto. Cada día será mejor para mí. Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz por el nuevo viaje”, sostuvo el base esloveno.

