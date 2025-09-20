La NBA no se está caracterizando por contar con jugadores con un dribble muy fuerte. En ese sentido, con Kyrie Irving como el abanderado de este estilo, uno de los que se suma a la lista es Trae Young. Se puede decir que el base ya es una leyenda de los Atlanta Hawks, pero por alguna extraña razón nunca termina de obtener el reconocimiento que se esperaría por parte de la liga. A él no le importa.

En ocasiones, Trae juega el rol de villano en la liga, porque es quien mantiene con vida a los Hawks en momentos inesperados. Esto lo lleva a regalar presentaciones sobresalientes dentro de la duela, acompañadas de actitudes y comentarios picantes fuera de ella.

A Trae Young no le importa el reconocimiento

En esta ocasión, el propio Young se expresó sobre esa sensación de poco mérito otorgado que se le da, pero Trae fue muy claro con sus dichos. De manera clara, la estrella afirmó que no es algo que le interese demasiado, ya que prefiere que sea su juego el que hable por él, en vez de lo que pueda llegar a vender como personaje.

Trae Young es la máxima figura de Atlanta Hawks.

“Creo que por eso no soy tan ruidoso cuando se trata de promocionarme o algo así. Prefiero dejar que mi juego hable por mí y que todos hablen por mí. Así que, no importa si me han dado el crédito o no, prefiero vivir así y, con suerte, todo cambiará”, expresó Trae.

Young está a punto de iniciar su séptima temporada en la mejor liga del mundo, por lo que a los 27 años no hay demasiadas cosas que lo inquieten. La última campaña promedió 24.2 puntos, 11.6 asistencias y 3.1 rebotes, números que lo transforman en uno de los jugadores más importantes de la competencia. Pese a que su equipo no es el más competitivo, este año se espera que su registro personal siga siendo superlativo.

