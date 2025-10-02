La épica respuesta de Curry cuando un refuerzo de Warriors le quiso quitar uno de sus objetos más preciados

Hay un nuevo tirador élite en los Warriors. Uno de los últimos refuerzos en ser confirmados por Golden State entró pisando fuerte y quiso quitarle a Stephen Curry uno de los objetos más preciados. ¡Ya se conoció cuál fue la épica respuesta del base estrella de la NBA!

“Uno de los tiradores de élite del juego. Nación Dub, ¡saluda a Seth Curry!”, anunció la cuenta oficial de Golden State Warriors para confirmar la llegada del hermano de Steph para la temporada 2025-26. Ahora, la gran pregunta pasó a ser cuál era el número que iba a usar.

“Definitivamente es especial. Siento que es un buen momento en nuestras carreras estar aquí. Sé que he dicho varias veces que no quiero estar en el mismo equipo que Steph. Quiero forjar mi propio camino, pero es bueno estar aquí en esta etapa“, dijo Curry justo en la misma conferencia de prensa que reveló la respuesta de su hermano cuando le pidió el número 30 que lleva en los Warriors.

La reacción de Curry cuando su hermano le quiso quitar el número 30 en Warriors

Stephen y Seth Curry. (Foto: Getty Images)

Uno de los objetos más preciados en la NBA es el número que usan los jugadores y el ’30’ que ha llevado Stephen Curry en la espalda va a cumplir 17 años. Tal es su importancia que ‘El Chef’ tuvo una épica respuesta cuando su hermano Seth le quiso quitar este número. “Intenté comprárselo (a Steph). Dijo que no necesitaba el dinero. No creo que a la NBA le guste tampoco”, confesó Seth Curry.

El hermano de Curry lo superó en esta estadística de la NBA

Si alguno creía que Seth Curry llegó a Golden State Warriors solo por ser el hermano de Stephen, está equivocado. El nuevo refuerzo de los ‘Dubs’ no solo superó la efectividad de 39.7 por ciento en triples que tuvo ‘El Chef’ en la temporada pasada, también fue el jugador con la mejor efectividad (45.6%) en los tiros de tres puntos de toda la NBA 2024-25.

