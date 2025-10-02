Primer soldado caído para Curry: El refuerzo de Warriors que se pierde el inicio de temporada

¡Uf! Respiro de alivio para los aficionados de Golden State Warriors porque por fin se confirmaron tres refuerzos estelares en una hora para la próxima temporada de la NBA. Sin embargo, no todo es felicidad porque uno de estos jugadores se perderá el inicio de la campaña.

Los Warriors iniciaron la temporada pasada tan encendidos que llegaron a tener una marca de 12 victorias y tan solo tres derrotas. Uno de los grandes contribuyentes a este comienzo es el protagonista de esta historia, quien supo ganarse un lugar en el quinteto titular, pero sufrió una grave lesión.

El 12 de noviembre de 2024, De’Anthony Melton sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y Golden State Warriors informó que la temporada se había acabado para el escolta. Luego, el 15 de diciembre la decisión fue intercambiarlo a Brooklyn Nets para que se diera la llegada de Dennis Schröder, quien ya no está en el equipo por el traspaso de Jimmy Butler. La historia de Melton en los ‘Dubs’ había terminado, pero…

El refuerzo de Warriors que se pierde el inicio de temporada NBA 2025-26

De’Anthony Melton y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Luego de que Warriors anunciara el regreso de Melton al equipo, el periodista Anthony Slater, de ESPN, entregó la noticia sobre el soldado que se le cayó a Stephen Curry para el inicio de la temporada NBA 2025-26. “De’Anthony Melton aún se encuentra en las últimas etapas de su rehabilitación del ligamento cruzado anterior (LCA). Los Warriors anticipan que se perderá la primera parte de la temporada regular, según fuentes. Melton se operó del LCA a principios de diciembre, hace unos 10 meses. Les gusta su estado, pero lo abordarán con cautela”, publicó Slater en X.

La inesperada confesión de Melton tras su regreso a Golden State Warriors

“Al fin y al cabo, los negocios son negocios. Probablemente yo también me habría cambiado, sobre todo dada la decisión en ese momento. Necesitaban a alguien que pudiera entrar, jugar y ayudar al equipo, así que no me sentí capaz. Lo entendí, hablé con Mike Dunleavy Jr. y Steve Kerr de antemano, sabía que iba a pasar. Fue breve, el tiempo que pasamos juntos fue increíble”, fue la inesperada confesión de De’Anthony Melton tras su regreso a Golden State Warriors para la temporada NBA 2025-26.

