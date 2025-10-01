Es tendencia:
Los tres jugadores que Golden State Warriors anunció en una hora para la próxima temporada NBA

El equipo de Steve Kerr revolucionó el mercado al confirmar tres fichajes en tiempo récord y desatar la ilusión de sus fanáticos.

Por Julio Montenegro

Steve Kerr ha ganado 4 títulos con Warriors.
© Getty ImagesSteve Kerr ha ganado 4 títulos con Warriors.

Tuvieron que pasar tres meses, 2.210 horas y 132.600 minutos para que los Warriors por fin completaran el roster para la temporada 2025-26 y… ¡La NBA empieza a temblar! Sobre todo, porque Golden State anunció en tan solo una hora a tres jugadores para la próxima campaña.

Luego de resolver el conflicto de la negociación con el agente libre restringido Jonathan Kuminga al firmarlo por dos años y $48.5 millones de dólares, Golden State Warriors tuvo claro el panorama de sus finanzas y empezó a presentar a sus refuerzos.

El primero de octubre de 2025 llegaron los nombres estelares. El primero en ser anunciado fue Al Horford con un mensaje contundente: “¡De Boston a la Bahía!”. El pívot viene de jugar siete años en Boston Celtics, salió campeón de la NBA en 2024 y a los 39 años mantiene una efectividad del 37.7 por ciento en triples.

La siguiente publicación al anuncio de Horford fue la bienvenida a un viejo conocido. “Bienvenido de nuevo a la Bahía, De’Anthony Melton, publicó la cuenta oficial de Golden State Warriors en X para anunciar el regreso del escolta que jugó seis partidos con los ‘Dubs’ en la temporada pasada y que tiene un promedio por juego de 9.1 puntos tras siete temporadas en la NBA. Un buen respaldo para Stephen Curry.

Los 3 jugadores que Golden State Warriors anunció en una hora

Steve Kerr será el entrenador de Warriors en la NBA 2025-26

Steve Kerr será el entrenador de Warriors en la NBA 2025-26. (Foto: Getty Images)

A los nombres de Al Horford y De’Anthony Melton, se sumó el jugador con la mejor efectividad en triples (45.6 por ciento) de la temporada pasada. “Uno de los tiradores de élite del juego. Nación Dub, ¡saluda a Seth Curry!”, publicaron los Warriors en X para anunciar el tercer refuerzo que confirmaron en tan solo una hora para la próxima temporada NBA. ¡Jimmy Butler celebra!

Los 3 jugadores que anunció Warriors. (Foto: X / @warriors)

Los 3 jugadores que anunció Warriors. (Foto: X / @warriors)

¿Cuándo inicia la temporada NBA para Golden State Warriors?

La NBA lo entendió todo bien y decidió que el juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors en el estadio Crypto.com Arena vaya en el horario estelar (22:00 ET) el primer día de la temporada 2025-26: martes 21 de octubre.

julio montenegro
Julio Montenegro
