Los tres jugadores que Golden State Warriors anunció en una hora para la próxima temporada NBA

Tuvieron que pasar tres meses, 2.210 horas y 132.600 minutos para que los Warriors por fin completaran el roster para la temporada 2025-26 y… ¡La NBA empieza a temblar! Sobre todo, porque Golden State anunció en tan solo una hora a tres jugadores para la próxima campaña.

Luego de resolver el conflicto de la negociación con el agente libre restringido Jonathan Kuminga al firmarlo por dos años y $48.5 millones de dólares, Golden State Warriors tuvo claro el panorama de sus finanzas y empezó a presentar a sus refuerzos.

El primero de octubre de 2025 llegaron los nombres estelares. El primero en ser anunciado fue Al Horford con un mensaje contundente: “¡De Boston a la Bahía!”. El pívot viene de jugar siete años en Boston Celtics, salió campeón de la NBA en 2024 y a los 39 años mantiene una efectividad del 37.7 por ciento en triples.

La siguiente publicación al anuncio de Horford fue la bienvenida a un viejo conocido. “Bienvenido de nuevo a la Bahía, De’Anthony Melton“, publicó la cuenta oficial de Golden State Warriors en X para anunciar el regreso del escolta que jugó seis partidos con los ‘Dubs’ en la temporada pasada y que tiene un promedio por juego de 9.1 puntos tras siete temporadas en la NBA. Un buen respaldo para Stephen Curry.

Los 3 jugadores que Golden State Warriors anunció en una hora

Steve Kerr será el entrenador de Warriors en la NBA 2025-26. (Foto: Getty Images)

A los nombres de Al Horford y De’Anthony Melton, se sumó el jugador con la mejor efectividad en triples (45.6 por ciento) de la temporada pasada. “Uno de los tiradores de élite del juego. Nación Dub, ¡saluda a Seth Curry!”, publicaron los Warriors en X para anunciar el tercer refuerzo que confirmaron en tan solo una hora para la próxima temporada NBA. ¡Jimmy Butler celebra!

Los 3 jugadores que anunció Warriors. (Foto: X / @warriors)

¿Cuándo inicia la temporada NBA para Golden State Warriors?

La NBA lo entendió todo bien y decidió que el juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors en el estadio Crypto.com Arena vaya en el horario estelar (22:00 ET) el primer día de la temporada 2025-26: martes 21 de octubre.