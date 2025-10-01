El mejor jugador de la historia de la NBA según Jimmy Butler: “Mi nombre es…”

Cuando todo parecía indicar que el debate por saber quién es el mejor jugador de la historia de la NBA no salía de Michael Jordan y LeBron James, Jimmy Butler sorprendió con su elección que generó mil y una opiniones. ¡Y no es el primero que piensa algo así!

Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y tres veces MVP de las finales con Los Angeles Lakers, alzó la voz y en marzo de 2025 hizo un pedido sobre el GOAT (mejor de todos los tiempos por sus siglas en inglés): “Exijo que los aficionados empiecen a incluir a Steph Curry en la lista de los mejores de todos los tiempos. Jugué contra Mike (Jordan), jugué con Kobe, jugué contra y con LeBron. Todos son geniales, pero en algún momento tendremos que incluir a Steph Curry en esa categoría“.

Golden State Warriors tuvo el día de medios antes de iniciar el campamento de entrenamientos para la temporada 2025-26 y la gran novedad es que el Big-3 de Jimmy Butler, Stephen Curry y Draymond Green, tendrá su primera campaña completa. Así que había que interactuar con ellos de una manera diferente.

Jimmy Butler eligió al GOAT de la NBA: “Mi nombre es…”

Jimmy Butler jugará su temporada 15 en la NBA. (Foto: Getty Images)

Las redes sociales de los Warriors les pidieron a sus jugadores que hicieran el sonido del animal que les dijeran. Llegó el turno para Butler y el animal que le tocó fue la cabra, el símbolo que le dan al GOAT de la NBA. En ese momento, se dio la contundente elección de Jimmy Butler: “Hola, mi nombre es Steph Curry”.

Este será el salario de Jimmy Butler en la próxima temporada NBA

El martes 21 de octubre a las 22:00 ET no solo empezará la próxima temporada para Golden State Warriors con el partido contra Los Angeles Lakers, Jimmy Butler también jugará su primera campaña completa como jugador de los ‘Dubs’ con un salario anual de $54.1 millones de dólares.

