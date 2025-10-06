La jugada de Stephen Curry que humilló al hijo de LeBron James y llegó a más de 234.000 reproducciones

Ya se dio un anticipo de lo que será el primer juego estelar de la temporada NBA 2025-26 entre los Lakers y Golden State Warriors, y como era de esperarse, Stephen Curry dio espectáculo con una jugada que humilló al hijo de LeBron James y llegó a más de 234.000 reproducciones.

Los Angeles Lakers venían de perder el primer juego de pretemporada contra Phoenix Suns y al tomar la decisión que ni Luka Doncic, ni LeBron jugaran ante los Warriors, no se esperaba que se cumpliera la promesa de partidazo. ¡Curry dominó!

Bronny James venía de jugar 23 minutos en la derrota de los Lakers contra Phoenix Suns, y a pesar de que registró ocho puntos y cinco rebotes, un exjugador del equipo de Los Ángeles como Kwame Brown lo acabó con un contundente mensaje.

“Este no es el primer año. Es el segundo. Es el segundo. Esto no tiene sentido. Tenemos jugadores de preparatoria mejores que Bronny. Sin duda, tenemos jugadores de preparatoria mejores que Bronn. Bronny nunca fue el mejor jugador de preparatoria de su equipo. Nunca fue el mejor jugador universitario de su equipo. Y aun así tiene 12 tiros en un partido de pretemporada donde todos están audicionando y donde normalmente nadie pasa el balón”, afirmó Brown sobre el hijo de LeBron James antes de que Stephen Curry lo dejara mal parado.

La jugada de Stephen Curry que dejó mal parado al hijo de LeBron James

Stephen Curry y Bronny James en Lakers vs Warriors. (Foto: Getty Images)

En la victoria de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers en la pretemporada NBA 2025-26, Curry empezó tan encendido que en el primer cuarto registró once puntos. La NBA se percató de eso y decidió presumir la jugada de ‘El Chef’ que humilló a Bronny James y que llegó a más de 234.000 reproducciones en X.

Día y hora del primer juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors en la NBA 2025-26

La NBA decidió que el primer juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors de la temporada 2025-26 fuera en el primera el día de la temporada en horario estelar: martes 21 de octubre a las 22:00 ET.