La advertencia de Stephen Curry a todos los rivales de la NBA por el nuevo equipo de Golden State Warriors

Fue una de esas temporadas bajas que casi nunca se había visto en la historia de la NBA. Los Warriors duraron tres meses, 2.210 horas y 132.600 minutos, sin hacer un solo movimiento hasta que… ¡Boom! Conformaron un nuevo equipo que tuvo como consecuencia una advertencia de Stephen Curry a todos los rivales de la liga.

Publicidad

Publicidad

Con el alivio financiero que representó firmar al agente libre restringido Jonathan Kuminga por dos años y $48.5 millones de dólares, Golden State Warriors empezó anunciando que había firmado a Will Richard, el pick 56 del NBA Draft 2025, por cuatro años y que había traído de regreso al escolta Gary Payton II.

Stephen Curry se empezaba a ilusionar. Luego, los Warriors anunciaron tres refuerzos más para la próxima temporada NBA: Al Horford, De’Anthony Melton y Seth Curry. De esta manera, el roster quedó completo y… ¿Qué tantas opciones tienen de ser contendientes al título? ¡‘El Chef’ habló fuerte y claro!

Curry y una advertencia a todos los rivales de la NBA por el nuevo equipo de Warriors

Butler, Curry y Green jugarán juntos su primera temporada completa en Warriors. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

A pesar de que tendrán una Conferencia Oeste con el actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, y con pesos pesados como Los Angeles Lakers, Curry no duó y les hizo la siguiente advertencia a todos los rivales: “Sabemos que cuando estamos sanos y competimos con cualquiera en el oeste, sentimos que tenemos buenas posibilidades“.

ver también La épica respuesta de Curry cuando un refuerzo de Warriors le quiso quitar uno de sus objetos más preciados

Tweet placeholder

Este es el roster de Golden State Warriors para la temporada NBA 2025-26

Con la gran novedad que el ‘Big-3’ de Jimmy Butler, Draymond Green y Stephen Curry tendrá su primera temporada completa, este es el roster de Golden State Warriors para la temporada NBA 2025-26: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, De’Anthony Melton, Buddy Hield, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Quinten Post, Will Richard, Gary Payton II, Gui Santos, Trayce Jackson-Davis, Alex Toohey (contrato doble vía), Pat Spencer (contrato doble vía) y Jackson Rowe (contrato doble vía).

Publicidad

Publicidad