A Stephen Curry le dijeron que LeBron James se podría retirar al final de la temporada y así reaccionó

Una de las mejores eras en la NBA está cada vez más cerca de llegar a su fin. LeBron James confirmó que el retiro está más cerca que lejos, y cuando a Stephen Curry le dijeron que esto podría pasar al final de la temporada 2025-26, no dudó en reaccionar.

Publicidad

Publicidad

¡Oh, oh! El día de medios llegó a Los Angeles Lakers y con un “quizás” LeBron dejó abierta la posibilidad que no estuviera en este mismo evento tradicional de la próxima temporada. ¡Y eso no fue todo! James dio unas palabras nostálgicas que acercan el final de una de las mejores carreras de la historia de la NBA.

“Estoy emocionado por el día de hoy. Estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo una temporada más. Sea cual sea el camino que tome este año, estoy muy involucrado, porque no sé cuándo terminará. Sé que será mucho más pronto que tarde“, dijo LeBron James antes de que se hiciera viral la reacción de Stephen Curry.

La épica reacción de Curry al escuchar que LeBron se retiraría al final de la temporada

LeBron James y Stephen Curry, estrellas de la NBA. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La periodista Malika Andrews, de ESPN, le dijo a Curry que si podía imaginarse una NBA sin él y sin LeBron porque la estrella de Los Angeles Lakers se podría retirar al final de la temporada, y ‘El Chef’ no dudó en reaccionar. “Siempre ha sido una experiencia de conocernos desde que llegue aquí (NBA) la primera vez y hasta ahora hay un respeto genuino y una apreciación por ser compañeros en los Olímpicos, y luego cada enfrentamiento de aquí en adelante va a haber la idea de querer ganarte. Pero al final, lo que hay es respeto y admiración por la longevidad de esto y poder mantenerla“.

ver también La advertencia de Stephen Curry a todos los rivales de la NBA por el nuevo equipo de Golden State Warriors

¿Quién tendrá un salario más alto en la próxima temporada NBA, LeBron James o Stephen Curry?

Mientras que LeBron James se convertirá en el primer jugador de la historia que disputa 23 temporadas en la NBA y, además, tendrá el salario más alto en su carrera al ganar $52.6 millones de dólares en los Lakers, Stephen Curry disputará su campaña 17 y será el jugador mejor pagado de toda la temporada 2025-26 con un salario de US$59.6 millones en Golden State Warriors.

Encuesta¿Quién se va a retirar con más títulos de la NBA? ¿Quién se va a retirar con más títulos de la NBA? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad