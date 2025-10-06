LeBron James se prepara para su temporada 23 en la NBA, algo que nunca logró en la historia de uno de los deportes más atractivos del mundo. El histórico basquetbolista que está en la etapa final de su carrera, tiene como objetivo ser campeón nuevamente con Los Ángeles Lakers y espera poder hacerlo de cara a lo que se viene.

Publicidad

Publicidad

ver también Luka Doncic rompe el silencio y le responde a Redick por la polémica que sacude a los Lakers

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos con una publicación que subió a sus redes sociales en donde confirma que hará un anuncio en el día de mañana y la misma mantiene en vilo a todos los fans que siguen su carrera desde hace años.

“La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre, 12 p. m., hora del este”, escribió el King en su cuenta de X. Si bien no confirmó qué es lo que se avecina, algunos se preguntan si está pensando en su retiro o si es un nuevo proyecto en su carrera.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Qué dijo LeBron James sobre el retiro

“No sé cuándo será el final”, expresó LeBron en primer lugar. Y luego siguió: “Estoy entusiasmado por ser capaz de jugar el juego que amo”. Lo que deja en claro que por el momento está enfocado en seguir haciendo historia en el baloncesto.

Tweet placeholder

El futuro del King sigue siendo una incógnita, pero todo indica que el anuncio del 7 de octubre podría marcar un antes y un después en la carrera del máximo referente de los Lakers y una de las mayores leyendas del baloncesto mundial, aunque todavía no se sabe de que manera.

Publicidad

Publicidad

ver también LeBron James contundente: adiós a los rumores sobre el retiro y el deseo de jugar con hijo Bryce

El anuncio de LeBron sacudió a la NBA

Según la información de Tick Pick, los boletos para el último juego de local de los Lakers en la temporada regular se fueron por las nubes. El ticket más económico para el duelo ante Utah Jazz ya alcanza los 445 dólares. Hace tan solo unas horas, esos mismos asientos se ofrecían por 85 dólares, pero todo cambió después del mensaje publicado por LeBron James, que provocó una verdadera locura entre los fanáticos.