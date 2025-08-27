Se hizo pública la foto y las mil y una especulaciones empezaron a llegar en 3, 2, 1… LeBron James apareció reunido con el agente de Nikola Jokic y fue inevitable no pensar en una posible llegada de ‘El Joker’ a Los Angeles Lakers, sobre todo porque esta intención ya se hizo pública.

Bajo la premisa que están guardando la mayor cantidad de espacio salarial para ir por una estrella en la temporada 2027-28, justo cuando Jokic se podría convertir en agente libre, el periodista Mark Deeks redobló la apuesta, y señaló que “Lakers han escuchado la misma historia sobre Luka y ‘Joker’ que todos los demás y están planeando en consecuencia“.

Con este rumor instalado, apareció una foto de Misko Raznatovic, representante de Nikola Jokic, con LeBron James y Maverick Carter, socio Bron, en Saint-Tropez, Francia. Ante esta fotografía se llegó a especular con la idea que ‘El Rey’ estaba reclutando a ‘El Joker’ para Los Angeles Lakers o que pasaba todo lo contrario. El agente de Jokic estaba reclutando a LeBron para Denver Nuggets. ¡Nada de esto era cierto!

El plan de LeBron James que no le va a gustar a la NBA

LeBron James se reunió con el representante de Nikola Jokic. (Foto: Instagram / @misko4raznatovic

“Están planeando, un grupo de inversores, un negocio clásico, crear una nueva liga que de alguna manera también competiría con la NBA. No quieren que sea una liga estadounidense; quieren que tenga un toque europeo, por así decirlo. Y cuando empezaron a trabajar en ello, todos les dijeron que me llamaran. Hablé un par de veces con Maverick Carter, donde conseguí un puesto oficial como consultor. Dijo que lo mejor sería reunirnos para almorzar en un barco al que también asistiría LeBron. Tuvimos esa reunión en la que hablamos mucho sobre la nueva liga, cómo se construiría y qué se haría”, le dijo Raznatovic a una estación de radio en Serbia sobre la foto viral con James.

¿Cuándo se retiraría LeBron James de la NBA?

Luego de revelarse que planea formar una nueva liga de baloncesto para competir con la NBA, surgió la pregunta de cuándo llegaría el retiro de LeBron James para que se centre en este nuevo negoció. Con Los Angeles Lakers tiene contrato hasta el final de la temporada 2025-26, y tras el audio que filtró la cuenta de Instagram de SportsCenter, de ESPN, sobre el deseo de su esposa que se retire el próximo año, todo apunta a que ‘El Rey’ se retiraría en junio de 2026.

