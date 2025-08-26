Las 4 palabras de Steve Kerr que acabaron con la dinastía de Stephen Curry en la NBA

Muchos creían que luego de la partida de Kevin Durant iba a ser imposible que los Warriors ganaran otro título de la NBA, pero cuando Stephen Curry logró que su dinastía llegara a cuatro campeonatos en ocho años, aparecieron cuatro palabras de Steve Kerr, entrenador de Golden State, que fueron el principio del fin.

Curry fue elegido por primera vez como MVP de unas Finales de la NBA al promediar 31.2 puntos contra Boston Celtics en 2022. Golden State Warriors tenía la confianza de iniciar la temporada 2022-23 siendo los vigentes campeones y nadie descartaba que llegara un quintó título para el ‘El Chef’ por la química que sentía ese equipo.

Sin embargo, todo cambió el 5 de octubre de 2022. Draymond Green le dio un puño en la cara a Jordan Poole luego de que el escolta lo empujara en un entrenamiento de pretemporada. Desde ese momento, la confianza de los Warriors se rompió y Kerr tuvo mucho que ver.

“Siempre que se pierde la confianza, el proceso se vuelve mucho más difícil, y hubo cierta pérdida de confianza. Es lo más directo que puedo ser”, confesó Steve Kerr luego de quedar eliminados con Los Angeles Lakers en las semifinales de los NBA Playoffs 2023.

Kerr y las 4 palabras que acabaron con la dinastía de Curry en la NBA

Stephen Curry y Steve Kerr han ganado 4 títulos en la NBA.

Aquel último equipo de Golden State Warriors que salió campeón en 2022 se empezó a disolver con la salida de Jordan Poole el 17 julio de 2023, y cuando parecía que no había más detalles por contar sobre esta historia, se conocieron las cuatro palabras de Kerr a Poole que lo envalentonaron a encarar a Draymond Green. “Defiéndete. Sé un hombre”, fue lo que el entrenador de Warriors le dijo a Poole, según el exjugador Gilbert Arenas. ¿Qué pasó después? Se dio la pelea que acabó con la dinastía de Stephen Curry en la NBA.

El nuevo ‘Big-3’ de Golden State Warriors con el que van por el título

Han pasado más de 3 años desde el último título los Warriors y en búsqueda de un quinto título para Curry, los directivos de Golden State le apostaron a la primera temporada completa del ‘Big-3’ de Jimmy Butler, Draymond Green y ‘El Chef’. En sus primeros Playoffs, llegaron hasta las semifinales.

