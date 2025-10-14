Ganó 4 títulos con Warriors, es amigo de LeBron y confesó su pasado oscuro: “Bebiendo hasta las 6:00”

En el mundo de la NBA hay pocos jugadores que muestran el temperamento de Draymond Green en las duelas, y cuando parecía que muy pocas cosas podían sorprender sobre el cuatro veces campeón con Warriors, llegó una confesión que nadie esperaba en el mejor baloncesto del mundo. Y eso que es uno de los mejores amigos de LeBron James.

Publicidad

Publicidad

Los grandes escándalos de Green empezaron con una agresión a LeBron en el Juego 4 de las Finales 2016. La NBA no dudó, lo suspendió un juego y este hecho terminó siendo clave para que Golden State Warriors perdiera 4-3 el trofeo Larry O’Brien.

Un golpe a su compañero Jordan Poole, el estrangulamiento a Rudy Gobert, un pisotón a Domantas Sabonis y un golpe que derribó a Jusuf Nurkic, fueron las últimas polémicas de Draymond Green con los Warriors antes de que se conociera su pasado oscuro en la NBA.

La confesión de Draymond Green que sorprendió a toda la NBA

Green es uno de los mejores amigos de LeBron en la NBA. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“He estado fuera la noche anterior a un partido, bebiendo hasta las 6:00 de la mañana, y conseguí un triple-doble cuando era más joven en la liga. Tuve varias noches así. Lo último que quería era que alguien pudiera decir que estaba jugando mal porque estuvo fuera la noche anterior. Así que, en mi caso, me centraría en un nivel totalmente diferente, porque no se puede decir eso de mí. Si juego mal, lo hago porque simplemente tuve una mala noche, no porque estuve fuera”, le confesó Draymond Green al periodista Jordan Schultz.

ver también Tras lesionarse, Golden State Warriors no dudó y esto decidió con Jimmy Butler

Así se formó la amistad entre Draymond Green y LeBron James

Luego de confesar en el podcast ‘BARS’ sobre LeBron James que “odiaba a Bron. No teníamos ninguna relación”, Green reveló que su amistad con la estrella de Los Angeles Lakers empezó cuando “me di cuenta: ‘Caramba, mi hermano es igualito a mí. Habla igual que yo, es de un lugar como yo’. Y a partir de ahí empezamos a construir, pero al principio fue un caos“.

Encuesta¿En qué año fue la agresión de Draymond Green a LeBron James? ¿En qué año fue la agresión de Draymond Green a LeBron James? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad