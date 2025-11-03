Los Angeles Lakers está de racha. La franquicia ganó tres partidos consecutivos y está tercero en la Conferencia Oeste con un récord de 5-2. Además, la última semana recibió la gran noticia de la vuelta de Luka Doncic a las canchas, pero LeBron James sigue sin aparecer.

Doncic dejó atrás un esguince de dedo. Sin embargo, LeBron no ha sumado ningún minuto en lo que va de la Temporada Regular por una lesión en el lado derecho del nervio ciático. Ahora bien, el coach -JJ Redick- ya le puso fecha a su regreso a las canchas.

LeBron James y su hijo mayor, Bronny, en el banquillo de Los Angeles Lakers (GETTY IMAGES)

¿Juega LeBron James en Blazers vs. Lakers?

No, este lunes 3 de noviembre no será la fecha del retorno de LeBron James al terreno de juego. La lesión en el ciático le demandará más tiempo de recuperación y se estima que su regreso con los Lakers recién se dará en la segunda o tercera semana de noviembre.

Posibles partidos en los que podría volver LeBron James:

Milwaukee Bucks – 15 de noviembre

Utah Jazz – 19 de noviembre

Utah Jazz – 23 de noviembre

Los Angeles Clippers – 16 de noviembre

