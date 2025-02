LeBron rompió el silencio y esto dijo del cambio que hizo Lakers de Anthony Davis por Luka Doncic

Era la palabra más esperada y por fin llegó. Luego del intercambio que Los Angeles Lakers hizo de Anthony Davis por Luka Doncic, LeBron James no había opinado sobre la noticia bomba en la temporada NBA 2024-25, pero ya rompió el silencio con una confesión que muy pocos esperaban.

Publicidad

Publicidad

Los Lakers saltaron a la duela del estadio Intuit Dome ., de entrada, mostraron que estaban encendidos en la jornada NBA del 4 de febrero. El equipo liderado por LeBron llegó a tener una diferencia de 31 puntos y eso que Doncic no pudo jugar porque sigue recuperándose de una lesión en la pantorrilla izquierda.

Con 26 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, LeBron James fue la figura de la victoria de Los Angeles Lakers contra LA Clippers por 122 a 97. Llegó la hora de hablar con ‘El Rey’ y la segunda pregunta que le hizo el periodista Jared Greenberg fue sobre el intercambio de Anthony Davis por Luka Doncic.

“Ha sido un torbellino. Ni siquiera puedo imaginar cómo (se sintieron) Luka, AD, Max Christie, Maxi Kleber, Hood-Schifino, fue uno de nuestros compañeros de equipo también. Ha sido un desafío, especialmente para mí. 6 años con AD, ganando un campeonato, uno de mis mejores amigos, pero es un negocio y lo entiendes. Es un negocio de baloncesto, lo entiendo y sé que le irá bien allí en Dallas”, fue lo primero que dijo LeBron James antes de hacer su mayor revelación.

Publicidad

Publicidad

La confesión de LeBron James sobre el cambio que hizo Lakers de Davis por Doncic

LeBron James y Luka Doncic en los Lakers. (Foto: X / @NBA)

Luego de admitir que se enteró de la llegada de Luka Doncic a los Lakers después de la victoria contra New York Knicks cuando ya el intercambio estaba hecho, LeBron confesó que “la primera vez que lo escuché, pensé que era falso. Pensé que era un engaño, gente jugando… Lo que sea. Pero luego, cuando AD me llamó, me contactó y habló con él durante un rato e incluso cuando colgué el teléfono con él, todavía no parecía real. No parecía real hasta que vi a Luka hoy y vi el clip de AD en el calentamiento de Dallas. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta: ‘Oh, mierda, esto es real'”.