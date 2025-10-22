La acción del mejor baloncesto del mundo volvió por todo lo alto. En el horario prime de la noche de estreno de la temporada NBA 2025-26, Golden State Warriors venció a Los Angeles Lakers y Stephen Curry se dio el lujo de darle una lección de humildad a Luka Doncic.

Curry empezó con tan solo tres puntos en el primer cuarto, pero los casi 20.000 espectadores que estaban en el estadio Crypto.com Arena sabían que ‘El Chef’ se iba a despertar tarde que temprano, y Doncic hizo lo que no debía. El base de Los Angeles Lakers provocó a la estrella de Warriors.

Luego de anotarle un doble y hacerle el gesto que era muy pequeño en la jugada que le dio la vuelta al mundo, Luka Doncic fue testigo directo de cómo Stephen Curry se encendió para terminar con 23 puntos y una lección en la victoria de Golden State Warriors por 119 a 109 contra los Lakers.

Video: La lección de Curry a Doncic en la derrota de Lakers

Kuminga, Doncic y Curry en Lakers vs. Warriors. (Foto: Getty Images)

En una lección para Doncic porque lo había humillado haciendo el gesto que era muy pequeño para defenderlo, Curry anotó un triple con menos de 54 segundos por jugar en el último cuarto, sentenció la victoria de Warriors, pero no se animó a hacer completa la celebración típica que había mandado a dormir a los Lakers. Todo lo contrario, le dio al base esloveno una alta dosis de humildad con una lección de respeto que llegó a más de 3.2 millones de vistas en Instagram. ¡Video!

¿Quién gana más dinero en la NBA 2025-26, Stephen Curry o Luka Doncic?

¡Hay una diferencia importante! Mientras que Stephen Curry es el jugador mejor pagado de toda la NBA 2025-26 con un salario anual de $59.6 millones de dólares en Golden State Warriors. Luka Doncic gana US$13.7 millones menos al tener un salario de $45.9 millones de dólares en Los Angeles Lakers.

