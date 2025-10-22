Stephen Curry se enteró que Jimmy Butler lo quiere superar en Golden State Warriors y así reaccionó

¡En el vestidor de Golden State Warriors hay una competencia que va a estar que arde! Luego de la victoria contra los Lakers en la noche inaugural de la temporada NBA 2025-26, Jimmy Butler confesó el deseo de superar a Stephen Curry en una estadística, y ‘El Chef’ no dudó en reaccionar con una épica respuesta.

A los hechos… Los Warriors vencieron a Los Angeles Lakers por 119 a 109 puntos en un partido en el que Butler estuvo perfecto desde la línea de tiros libres con 16 puntos en el mismo número de intentos. Curry, por su parte, también tuvo 100 por ciento de efectividad con 8 de 8.

Por aquí iba a venir el desafío. “Hice una apuesta con Dray (Draymond Green), no creo que sea una mala apuesta, pero es algo así como una mala apuesta, de que iba a disparar con un mejor porcentaje (de tiros libres) que el número 30 de nuestro equipo”, afirmó Jimmy Butler y la épica reacción de Stephen Curry estaba por llegar.

La épica reacción de Curry al enterarse que Butler lo quiere superar en Warriors

Stephen Curry y Jimmy Butler en Warriors vs. Lakers. (Foto: Getty Images)

“Es la primera vez que oigo hablar de ello”, empezó diciendo Curry cuando en conferencia de prensa le mencionaron la apuesta que Butler había hecho para superarlo. Luego, la estrella de Golden State Warriors agregó sobre las posibilidades que Jimmy lo supere en la efectividad de tiros libres que “no hay posibilidad, pero me gusta jugar un poco dentro del juego, así que a jugar”.

ver también Llegó a más de 3.2 millones de vistas: La lección que Stephen Curry le dio a Luka Doncic con Warriors

Los mejores porcentajes de tiros libres de Stephen Curry y Jimmy Butler en la NBA

Con la apuesta sobre la mesa, nada mejor que recordar los mejores porcentajes de tiros libres de Stephen Curry y Jimmy Butler en la NBA. Mientras que ‘El Chef’ registró una efectividad del 93.4% en la temporada 2010-11, el mejor registro de Butler en esta estadística fue 87% en la campaña 2021-22.

