LeBron no se dio cuenta de que lo estaban grabando y así reaccionó a la derrota de Lakers ante Warriors

Fue el gran ausente de la noche inaugural de la temporada NBA 2025-26. ¡De eso no hay duda! LeBron James se perdió por lesión el primer juego de Los Angeles Lakers, pero eso no impidió que no se contuviera a la hora de reaccionar ante la derrota contra Golden State Warriors.

¡Y eso que no se dio cuenta de que lo estaban grabando! Luego de 22 años jugando el primer juego de cada temporada, LeBron cortó esa racha histórica porque tiene una lesión en el nervio ciático del lado derecho. Volvería hasta mediados de noviembre.

Durante los primeros cuartos del juego Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors del 21 de octubre, LeBron James no apareció en la transmisión de televisión. Sin embargo, ‘El Rey’ sí estaba en el estadio Cypto.com Arena y dejó una imagen que habló más que mil palabras.

La reacción de LeBron James durante derrota de Lakers vs. Warriors

LeBron no jugó en la derrota de Lakers vs. Warriors. (Foto: Getty Images)

Al ver que no podía hacer nada para evitar la derrota de los Lakers, las cámaras de televisión enfocaron a LeBron y con una mirada pérdida al horizonte denotó lo aburrido e impotente que se sentía al ver cómo los Warriors le ganaban a sus compañeros por 119 a 109 puntos. ¡Foto!

Reacción de LeBron en la derrota de Lakers vs. Warriors. (Foto: X / @ohnohedidnt24)

El próximo partido de Los Angeles Lakers en la NBA 2025-26

Con la confirmación que LeBron James tampoco estará disponible, el segundo juego de Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2025-26 será contra Minnesota Timberwolves el viernes 24 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.

