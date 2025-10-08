LeBron rompe el silencio sobre su lesión y le responde a Curry por la advertencia que le hizo a Lakers

Uno de los grandes ausentes de la pretemporada de la NBA 2025-26 es LeBron James, y ante el misterio sobre por qué no está jugando, ‘El Rey’ rompió el silencio, lo aclaró todo y, de paso, le respondió a Stephen Curry por la advertencia que le hizo a los Lakers.

¡De todo y para todos! JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers, reveló que LeBron esta sufriendo de una irritación nerviosa en el glúteo y por eso no pudo estar en las derrotas contra Phoenix Suns y Golden State Warriors de pretemporada.

Y eso no es todo… El periodista Shams Charania, de ESPN, informó que la decisión de los Lakers es que LeBron James no juegue en toda la pretemporada para poder estar listo de cara al primer juego de la NBA 2025-26 contra Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET.

“Uno sufre lesiones a lo largo de la temporada y todavía me estoy recuperando de cosas así. Y ambos sabemos que, con la edad, las lesiones hacen que uno no se recupere tan rápido como se espera“, le dijo LeBron a Steve Nash en el podcast ‘Mente en el Juego’ antes de responderle a Stephen Curry.

La advertencia que Stephen Curry le hizo a LeBron y los Lakers

LeBron se va a competir con Curry como nadie lo esperaba. (Foto: Getty Images)

“Sabemos que cuando estamos sanos y competimos con cualquiera en el oeste, sentimos que tenemos buenas posibilidades“, advirtió Curry sobre el equipo que conformó Golden State Warriors con Al Horford, Seth Curry y De’Anthony Melton, como refuerzos estelares. LeBron James no encontró mejor forma de responderle que hablando sobre el nuevo equipo que tienen Los Angeles Lakers.

LeBron le responde a Curry por la advertencia que le hizo a Lakers

“Cuando tienes un jugador dinámico y trascendental como Luka Doncic, cuando tienes un jugador complementario increíble como AR (Austin Reaves) y algunos veteranos como Marcus Smart, con pedigrí de campeón. DA (DeAndre Ayton) también ha llegado a la final en Phoenix, al igual que otros. Tenemos a Rui Hachimura un año más, y Vando (Jarred Vanderbilt) ha vuelto sano. Esperamos con ansias lo que podemos lograr”, dijo LeBron sobre lo que piensa de los Lakers para la NBA 2025-26.

