Por eso no es como Jordan: LeBron engaña a toda la NBA con su retiro y los hinchas lo acaban

Con tan solo 14 palabras en español, LeBron James paralizó al mundo del deporte con el mensaje que iba a hacer un anuncio de la talla de aquel que hizo cuando decidió dejar Cleveland Cavaliers para ir a Miami Heat. Sin embargo, todo terminó siendo un engaño, y los aficionados de la NBA lo acabaron.

¡Por eso no es como Michael Jordan! Todo empezó cuando LeBron publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre, 12 p. m., hora del este”. ¡Boom! Las especulaciones empezaron a llegar en 3, 2, 1…

Con el antecedente que la última vez que LeBron James habló de “la decisión” fue el 8 de julio de 2010 cuando después de siete temporadas decidió dejar Cleveland Cavaliers para ir a Miami Heat, fue inevitable no pensar que “la decisión de todas las decisiones” iba a ser el retiro de la NBA, pero…

“Este otoño, llevaré mi talento a Hennessy V.S.O.P.”, anunció LeBron para dar a conocer una nueva alianza comercial con la marca francesa de coñac, que lanzará una botella naranja edición limitada con el nombre de la estrella de Los Angeles Lakers y el símbolo que hace cuando celebra poniéndose una corona.

LeBron James y Michael Jordan. (Foto: Getty Images)

Luego de ver que LeBron engañó a toda la NBA con su retiro, los hinchas no dudaron en reaccionar y acabarlo con los siguientes comentarios en X: “Mierd… como esta son la razón por la que Jordan es mejor que tu cul…”, “mi hijo de 3 meses entró a mi habitación y me dijo: ‘Quiero ser un LeAlcohólico como LeBron’. Mira lo que le has hecho a los jóvenes. Ya no podrá verte. Me has arruinado la vida” y “Michael Jordan hizo que los niños bebieran Gatorade. LeBron James hizo que los niños bebieran Hennessy“.

El mensaje del entrenador de Lakers a los que pensaron que LeBron se retiraba

“Son unos idiotas. Todos sabíamos que era un anuncio, ¿verdad? Creo que la mayoría de quienes me escriben también saben que probablemente era un anuncio. Nadie se alarmó”, le dijo JJ Redick, entrenador de Los Angeles Lakers, en tono de broma sobre los que pensaron que LeBron iba a anunciar el retiro de la NBA.

