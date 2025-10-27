¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY lunes 27 de octubre por la Temporada Regular?

La NBA no descansa. Este lunes continúa la acción con ocho partidos de la Temporada Regular y ya se empieza a dilucidar qué franquicias pueden ser protagonistas en cada Conferencia. De hecho, hay cuatro equipos que todavía están invictos en este comienzo de curso y precisamente todos ellos jugan en el día de la fecha.

Se trata de San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls y Philadelphia 76ers. Ahora bien, a diferencia de estos dos últimos, Spurs y OKC ya disputaron tres encuentros y este 27 de octubre intentarán estirar esa marca a cuatro de la mano de Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, respectivamente. A continuación, todos los partidos y horarios del día.

Victor Wembanyama está brillando en este inicio de Temporada Regular (GETTY IMAGES)

Todos los partidos del 27 de octubre

Detroit Pistons vs. Cleveland Calaviers | 17.00 hs (CDMX)

Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic | 17.00 hs (CDMX)

Chicago Bulls vs. Atlanta Hawks | 18.00 hs (CDMX)

New Orleands Pelicans vs. Boston Celtics | 18.00 hs (CDMX)

San Antonio Spurs vs. Toronto Raptors | 18:00 hs (CDMX)

Houston Rockets vs. Brooklyn Nets | 18:00 hs (CDMX)

Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder | 18:30 hs (CDMX)

Utah Jazz vs. Phoenix Suns | 19:00 hs (CDMX)

Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets | 19:30 hs (CDMX)

Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies | 20:00 hs (CDMX)

Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers | 20:30 hs (CDMX)

