Stephen Curry impone un récord único en la NBA que no tienen Jordan ni LeBron: 456 millones de dólares en 9 temporadas

Se dice que cambió el juego, que modificó la forma en la que se desarrollan las acciones sobre la duela y es eso lo que lo ha convertido en uno de los mejores de la historia. Stephen Curry demostró año a año que es una de las máximas figuras que tuvo la NBA, razón que le permite tener un récord que jamás nadie ostentó a lo largo del tiempo.

El Chef es el máximo líder de los Golden State Warriors y sin él, las cosas en San Francisco no serían nada iguales. En ese sentido, debido a su importancia en la liga, la misma que le permitió ganarse millones de fanáticos alrededor del mundo, su franquicia decide una temporada tras otra entregarle un salario multimillonario que se supera al inicio de una nueva campaña.

Stephen Curry es el jugador mejor pagado de toda la NBA. (GETTY IMAGES)

De cara al año 2025-26, Curry recibirá un salario de 59.6 millones de dólares, cifra que lo coloca por encima de todas las estrellas y cada uno de los jugadores que integran las 30 franquicias de la NBA. Pero la particularidad, es que este dato y estadística se repite hace nueve años de manera ininterrumpida.

Sumando cada una de las temporadas en las que Curry fue el jugador mejor pago de la liga, el monto total asciende a los 456 millones de dólares. Una cifra que pocas estrellas del deporte en general son capaces de acumular a lo largo, inclusive, de toda su carrera.

Si se habla de la NBA, se trata de una de la ligas que mejor paga a sus participantes. En cuanto a las estrellas, es habitual ver como los montos se superan dejando ver que no existe un techo. En ese contexto, se dice que los jugadores ganan lo que generan y en Curry no parece haber una excepción, ya que tiene 37 años y sigue siendo una de las caras de la organización.

