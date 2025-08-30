Jugador de la NBA recibe insultos racistas y se compara con Vinicius

El EuroBasket 2025 sigue adelante con varias estrellas de la NBA en camino rumbo al título. Este sábado, Alemania venció a Lituania y uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Dennis Schroder, base de Sacramento Kings que supo jugar también en importantes franquicias como Los Angeles Lakers o Golden State Warriors.

Schroder fue una pieza clave en el triunfo teutón con 26 puntos, seis rebotes y cuatro recuperaciones; además de haber alcanzado los 500 puntos en EuroBasket. No obstante, su protagonismo no se redujo solamente a lo que hizo en la cancha, sino a la denuncia que realizó después ante la prensa.

ver también Ni uno, ni dos, ni tres: Los 4 refuerzos que Warriors tiene listos para Stephen Curry y Jimmy Butler

En una entrevista para MagentaSport, Dennis reveló el hostil momento que vivió al término de la primera mitad: “Los lituanos, la afición, siempre viajan con el equipo, pero, por desgracia, en el descanso, hicieron ruidos de mono. Es algo que no puedo aceptar. El racismo en este mundo no tiene cabida“.

Publicidad

Publicidad

Más adelante, se comparó con Vinicius, estrella del Real Madrid que también sufrió este tipo de acoso en más de una ocasión en partidos de LaLiga de España: “Esto no tiene cabida en este deporte, ni siquiera en el fútbol. Con Vinicius Jr., lo he visto pasar por esto constantemente, pero para mí hoy fue la primera vez que lo viví y es muy triste”.

Vinicius se queja de gestos racistas en el estadio de Valencia (GETTY IMAGES)

Schroder cree que el racismo le impedirá ser ídolo en Alemania

Previo al inicio del EuroBasket, Dennis Schroder ya había denunciado las consecuencias del racismo a la hora de compararse con la leyenda alemana Dirk Nowitzki, ídolo de Dallas Mavericks. “Nunca recibiré el mismo cariño en Alemania que él, porque tengo la piel oscura”, sentenció.

Publicidad