Mientras Jalen Brunson tiene un sueldo de 34.9 millones en los Knicks, esto gana Wembanyama en San Antonio Spurs

Los Knicks chocan con los Spurs en las Finales de la NBA 2026 y aquí te contamos la diferencia de salarios entre las principales figuras de cada franquicia.

Todo definido: New York Knicks y San Antonio Spurs se enfrentarán en las Finales de la NBA 2026. La franquicia de Texas se coronó campeón del Oeste en una reñida final de Conferencia a siete juegos contra Oklahoma City Thunder y ahora se verá las caras ante el campeón implacable del Este.

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Los Knicks sacaron su boleto a las Finales luego de barrer a Cleveland Cavaliers y depositan toda la confianza en la estrella, Jalen Brunson, para volver a ganar un campeonato por primera vez desde 1973.

Y si hablamos de estrellas, en el lado de los Spurs tenemos que mencionar a Victor Wembanyama. El gigante francés está dejando huella en la NBA y quedó a un paso del título en una clasificación histórica de San Antonio a las Finales, la primera después de la era de Gregg Popovich.

Spurs y Knicks se ven las caras en las Finales de 2026 (@NBALatam)

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Diferencia de salarios entre Jalen Brunson y Victor Wembanyama

Si bien ambos jugadores tuvieron un gran impacto esta temporada, lo cierto es que sus salarios son bastante disparejos. Según Sporting News, Jalen Brunson tiene un sueldo anual de $34,9 millones de dólares en los New York Knicks.

Wembanyama, en cambio, tiene un salario base anual de aproximado de 12,8 millones de dólares, también según la información de Sporting News. Cabe recordar que ‘Wemby’ fue el Pick n°1 del Draft de 2023, pero su salario todavía no está entre los mejores de la liga.

¿Cuándo se juega el primer partido de las Finales de la NBA 2026?

Las Finales de la NBA 2026 entre New York Knicks y San Antonio Spurs comenzará el próximo miércoles 3 de junio desde las 18:30hs del Centro de México en el AT&T Center de San Antonio.

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Cronograma completo de las Finales de 2026: