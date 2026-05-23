Canelo Álvarez superó a Lionel Messi como deportista mejor pago y solo quedó por detrás de Cristiano Ronaldo

Saúl se metió en el medio de las dos grandes leyendas del futbol debido a un acuerdo millonario con un jeque árabe.

La etapa final de la carrera de Canelo Álvarez está siendo la que más ganancias de dinero le está dejando. El acuerdo que Saúl firmó con el magnate árabe, Turki Al-Alshikh, le permitió engrosar los números de una manera bestial, al punto de colocarse entre los mejores deportistas pagados de la actualidad.

Publicidad

Es sabido que el boxeo siempre fue un deporte que le permite a sus estrellas recibir enormes recompensas por sus presentaciones. Sin embargo, en los últimos años esos números se han visto aumentados de manera considerable debido a inversiones externas que potenciaron este aspecto del deporte de forma más que considerable.

En ese sentido, en las últimas horas se reveló el listado oficial por parte de Forbes en el que se conocieron las fortunas que obtienen los deportistas más destacados del planeta y cómo se diferencian entre ellos. Canelo tiene un gran protagonismo en esta ocasión, ya que se ubicó segundo, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y por delante, por ejemplo, de Lionel Messi.

Canelo Álvarez: segundo entre los deportistas mejores pagos de la actualidad

Yendo a los números fríos, la fortuna de Canelo asciende a los 170 millones de dólares en el lapso de un año entre mayo de 2025 y 2026. Según explica la prestigiosa revista, los montos se reparten entre “premios, salarios, bonificaciones y, en algunos casos con jugadores de fútbol, ​​acuerdos de derechos de imagen con clubes o salarios por juego subvencionados por patrocinadores del equipo o la liga”.

Publicidad

Por su parte, el tapatío tiene aún dos peleas por cumplir en el mencionado acuerdo que firmó con Turki. La primera de ellas será el 12 de septiembre ante Christian Mbilli en Riad y allí volverá a recibir una impresionante ganancia. Aunque ese contrato llegue a su fin, se espera que Canelo extienda su carrera algunos años más y así seguir agregando millones a su cuenta personal.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez se posicionó como el segundo deportista mejor pagado del mundo , según el último listado oficial de la revista Forbes.

se posicionó como el , según el último listado oficial de la revista Forbes. El boxeador mexicano registró ganancias por 170 millones de dólares en el periodo de un año (entre mayo de 2025 y mayo de 2026), superando a Lionel Messi y ubicándose solo por detrás de Cristiano Ronaldo.

en el periodo de un año (entre mayo de 2025 y mayo de 2026), superando a Lionel Messi y ubicándose solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Su fortuna se ha visto fuertemente impulsada por el multimillonario acuerdo que firmó con el magnate árabe Turki Al-Alshikh, del cual aún le restan cumplir dos peleas estratégicas.