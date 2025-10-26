¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 26 de octubre por la Temporada Regular?

La NBA se está acercando a su primera semana de competencia y muchos equipos están dejando grandes sensaciones pensando en el futuro y en qué tan candidatos pueden ser cuando las cosas se pongan interesantes. Este domingo 26 de octubre la acción continúa con encuentros más que destacados que no te puedes perder de ninguna manera.

En el plato fuerte del día se verán las caras Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks, con figuras relevantes de ambos lados como Donovan Mitchell y Giannis Antetokounmpo. Como es habitual los domingos, la jornada comienza desde bien temprano con sus compromisos y se extenderá hasta muy tarde por la noche.

Partidos de la NBA, hoy domingo 26 de octubre