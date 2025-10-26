Es tendencia:
¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 26 de octubre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks es el duelo más destacado del día.
© Getty ImagesCleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks es el duelo más destacado del día.

La NBA se está acercando a su primera semana de competencia y muchos equipos están dejando grandes sensaciones pensando en el futuro y en qué tan candidatos pueden ser cuando las cosas se pongan interesantes. Este domingo 26 de octubre la acción continúa con encuentros más que destacados que no te puedes perder de ninguna manera.

El mensaje de Shaquille O’Neal por el escándalo del FBI y la NBA que mencionó a LeBron y los Lakers

En el plato fuerte del día se verán las caras Cleveland Cavaliers y Milwaukee Bucks, con figuras relevantes de ambos lados como Donovan Mitchell y Giannis Antetokounmpo. Como es habitual los domingos, la jornada comienza desde bien temprano con sus compromisos y se extenderá hasta muy tarde por la noche.

Partidos de la NBA, hoy domingo 26 de octubre

  • 12:00 hs (CDMX) San Antonio Spurs vs. Brooklyn Nets
  • 13:30 hs (CDMX) Detroit Pistons vs. Boston Celtics
  • 16:00 hs (CDMX) Washington Wizards vs. Charlotte Hornets
  • 16:00 hs (CDMX) Cleveland Cavaliers vs. Milwaukee Bucks
  • 16:00 hs (CDMX) Miami Heat vs. New York Knicks
  • 17:00 hs (CDMX) Minnesota Timberwolves vs. Indiana Pacers
  • 17:30 hs (CDMX) Dallas Mavericks vs. Toronto Raptors
  • 19:00 hs (CDMX) Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers
  • 19:00 hs (CDMX) Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers
