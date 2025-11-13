¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 13 de noviembre por la Temporada Regular?

Luego de una jornada muy intensa de miércoles en la NBA, la de este jueves 13 de noviembre no será una plagada de partidos, pero sí con encuentros más que interesantes para que los aficionados puedan disfrutar de la jornada. Figuras más que destacadas de la liga estarán escena, por lo que no te puedes perder de nada de lo que sucederá sobre la duela.

Apenas tres encuentros serán los encargados de darle vida al día. Se espera que el más destacado de la jornada sea el que enfrentará a Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors. Con figuras destacadas en ambos costados de la cancha, el partido promete grandes emociones y niveles individuales sobresalientes.

Por otro lado, un Utah sin estrellas resonantes, pero con un equipo muy comprometido, se medirá con unos Atlanta Hawks que vienen en alza, pese a no contar con Trae Young. A su vez, Phoenix Suns recibirá a los débiles Indiana Pacers que no logran despegar en medio de múltiples bajas por lesión.

Partidos de la NBA, hoy jueves 13 de noviembre

18:00 hs (CDMX) Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors

20:00 hs (CDMX) Utah Jazz vs. Atlanta Hawks

20:00 hs (CDMX) Phoenix Suns vs. Indiana Pacers

