Toda la NBA consternada porque Golden State Warriors iría por Nikola Jokic antes de que lo firme Lakers

En el mundo de la NBA parece que se está cocinando a fuego lento una firma que cambiaría la historia del mejor baloncesto del mundo. Primero se habló de la posibilidad que los Lakers vaya por Nikola Jokic, pero ahora Golden State Warriors apareció en el camino con una decisión que consternó a toda la liga.

¡A los antecedentes! Dave McMenamin, periodista de ESPN, publicó que Los Angeles Lakers estaban siendo disciplinados con las negociaciones que llevaban a cabo en la temporada baja 2025-26. ¿El motivo? Tener el mayor espacio salarial para 2027 y, de esta forma, ir por una estrella de la NBA.

¿Y a qué no adivinan quién podría quedar libre en ese momento? Según ESPN, Nikola Jokic le informó a Denver Nuggets que este verano no iba a firmar una extensión de contrato por tres años más y hasta $212 millones de dólares. Esto quiere decir que está en sus manos poder convertirse en agente libre.

Jokic tiene contrato con los Nuggets hasta el final de la temporada 2027-28 si hace uso de la opción jugador que tiene por $62.8 millones de dólares, pero si la decisión es la contraria, declinaría esta posibilidad y pasaría a ser agente libre. Ante este escenario, se creía que Los Angeles Lakers picaban en punta para ir por el tres veces MVP de la NBA, pero surgió un competidor de peso inesperado: Golden State Warriors.

El plan de Warriors para ir por Nikola Jokic antes de que Lakers lo firme

Stephen Curry y Nikola Jokic en la NBA. (Foto: Getty Images)

“Quieren mantener la máxima flexibilidad para el verano de 2027, por ahora, solo tienen en sus libros los 13.4 millones de dólares de (Moses) Moody y los 10 millones de dólares de (Buddy) Hield como opción de jugador. Los Warriors, conscientes de que Giannis Antetokounmpo de Milwaukee y Nikola Jokic de Denver tienen opciones de jugador para la temporada 2027-28, no son los únicos en esta búsqueda de estrellas. Equipos de renombre como los Lakers y los Clippers han enviado señales similares en los últimos meses”, informó el periodista Sam Amick, de ‘The Athletic’.

Este sería el plan que tendrían Los Angeles Lakers para firmar a Nikola Jokic

Si no gana la tentación de jugar con Stephen Curry en Golden State Warriors, Jokic podría llegar a Los Angeles Lakers si el siguiente plan se lleva a cabo con éxito. “La amistad entre Jokic y Doncic está bien establecida y empiezan a filtrarse alusiones a la idea de que algún día formen pareja (…) los Lakers han escuchado la misma historia sobre Luka y ‘Joker’ que todos los demás y están planeando en consecuencia“, informó el periodista Mark Deeks.