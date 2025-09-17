Es tendencia:
Curry, a punto de tener un nuevo compañero: “Planea firmar con los Warriors para convertirse en su centro titular”

El futuro centro de Golden State Warriors tendría todo listo para convertirse en el nuevo socio de Stephen Curry en la NBA 2025-26.

Por Julio Montenegro

El primer refuerzo de Warriors sería un excampeón de la NBA.
© Getty ImagesEl primer refuerzo de Warriors sería un excampeón de la NBA.

Los días pasan y los Warriors siguen siendo el único equipo en toda la NBA sin hacer un solo un movimiento en la agencia libre para la temporada 2025-26, pero… Esta larga espera se va a acabar porque Stephen Curry está a punto de tener un nuevo compañero: “Planea firmar con los Warriors para convertirse en su centro titular.

A pesar de que Golden State Warriors estuvo a tres victorias de llegar a las Finales de la Conferencia Oeste, se notó la ausencia de un hombre grande que marcara diferencia en defensa y ataque. Minnesota Timerwolves terminó promediándole 53.2 puntos por juego en la pintura.

Con la salida de Kevon Looney, en el plantel de los Warriors para la temporada 2025-26 quedaron Draymond Green, Trayce Jackson-Davis y Quinten Post, para jugar como centro. ¿Suficiente para ser candidatos al título? No porque un excampeón de la NBA con Boston Celtics está a punto de llegar a Golden State.

“Creo que siempre hay que buscar mejorar. Había una gran preocupación por jugar tanto como 5 este año, y creo que respondí a esas preguntas. Creo que mi cuerpo resistió de maravilla. Sé que estoy hecho para esto. Pero tenemos que mejorar, y mejorar requiere analizarlo todo, dijo Green sobre la posición de centro en Golden State Warriors antes de que se diera a conocer el jugador que está cerca de ser nuevo compañero de Stephen Curry y Jimmy Butler.

El excampeón de la NBA que está a punto de llegar a Golden State Warriors

Un excampeón de la NBA llegaría a Warriors. (Foto: Getty Images)

Un excampeón de la NBA llegaría a Warriors. (Foto: Getty Images)

Al Horford planea firmar con los Warriors para convertirse en su centro titular, una vez que finalice el estancamiento de Jonathan Kuminga en la agencia libre autorizada, según Anthony Slater”, publicó en X el periodista Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’.

Toda la NBA consternada porque Golden State Warriors iría por Nikola Jokic antes de que lo firme Lakers

Al Horford es el refuerzo perfecto para los Warriors por estos motivos

A pesar de que se llegó a instalar la narrativa que Al Horford se iba a retirar con 39 años y un título de la NBA en 2024, el pívot dominicano es un refuerzo ideal para Golden State Warriors según la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ porque da solidez defensiva, tiro exterior, liderazgo y experiencia de Playoffs, justo lo que le falta a Golden State en la posición de centro sin comprometer demasiado la dinámica del equipo”.

