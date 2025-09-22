“¡No puedo evitarlo!”: La publicación de LeBron James a menos de 30 días del inicio de la temporada

La cuenta regresiva para el inicio de la temporada NBA 2025-26 suena cada vez más fuerte, y para ponerle una alta dosis de sorpresa, LeBron James no dudó e hizo una publicación que sorprendió a todos: “¡No puedo evitarlo!”.

LeBron decidió, por ahora, no asegurar más de un año más su continuidad en Los Angeles Lakers y en la NBA. James ejerció la opción que tenía por $52.6 millones de dólares al año para seguir una temporada en el equipo californiano.

Con este panorama sobre la mesa, el retiro de LeBron James parece estar cada vez más cerca, y para que esta decisión no lo sorprenda, ‘El Rey’ ya decidió empezar a practicar otro deporte. Sobre este tema sería su publicación a menos de 30 días que inicie la temporada 2025-26.

LeBron y una publicación a menos de 30 días del inicio de la temporada

LeBron James lleva cuatro títulos en la NBA. (Foto: Getty Images)

Demostrando lo comprometido que está con el golf, LeBron compartió una historia en Instagram en la que no solo mostró como practicaba el swing, también presumió su nuevo apodo, ‘LeGolf James‘, e hizo una confesión que sorprendió a toda NBA: “¡No puedo evitarlo!”.

LeBron practicando golf. (Foto: Getty Images)

Los Angeles Lakers y LeBron James debutan este día

Luego de la publicación que hizo en Instagram a menos de 30 días del inicio de la temporada, LeBron James se prepara para jugar la campaña 23 en la NBA a partir del martes 21 de octubre a las 22:00 ET cuando a Los Angeles Lakers enfrenten a Golden State Warriors.