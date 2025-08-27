Lo que nadie en Dallas Cowboys quería saber: La gran pista del nuevo equipo al que iría Micah Parsons

La cuenta regresiva por saber qué pasará con el futuro de Micah Parsons suena cada vez más duro, y a pesar de que Dak Prescott había dado una buena noticia al respecto, se conoció lo que nadie en Dallas Cowboys quería saber con la gran pista sobre cuál sería el nuevo equipo de esta estrella de la NFL.

A pesar de que Parsons ha registrado doble dígito de sacks (capturas de mariscal de campo) en todas las cuatro temporadas que lleva en la NFL y ha sido cuatro veces Pro Bowl, la decisión del apoyador fue solicitarle el primer de agosto a los Cowboys un intercambio.

¿El motivo? Según denunció Micah Parsons, Dallas Cowboys lo está obligando “a negociar a puerta cerrada sin la presencia de mi agente“. Esto debido a que entra en el último año de contrato como novato, ganará $24 millones de dólares y estaría buscando su primer vínculo millonario en la NFL para ganar US$40 millones por temporada.

Se reveló cuál sería el nuevo equipo de Micah Parsons

Parsons ha sido 4 veces Pro Bowl. (Foto: Getty Images)

Mientras que los Cowboys se preparan para el juego de la Semana 1 contra Philadelphia Eagles, actual campeón del Super Bowl, del jueves 4 de septiembre a las 20:20 ET, John Kuhn, leyenda de Green Bay Packers y ahora analista de la NFL, publicó en X la que sería la gran pista de la posible llegada de Parsons a lo ‘Empacadores’: “Micah Freaking Parsons”.

Lo último que dijo el entrenador en jefe de Dallas Cowboys sobre el futuro de Parsons

“Brian Schottenheimer afirmó haber tenido una conversación productiva de una hora con Micah Parsons sobre diversos temas, incluyendo su actuación durante el último partido de pretemporada, pero afirmó que los mantendrá en privado. Si bien no tiene garantía de si Parsons entrenará esta semana o cuándo lo hará“, reveló el periodista Todd Archer, de ESPN.

