Faltan menos de dos meses para el inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026 y varios países ya se perfilan como candidatos al título. Es el torneo más importante del futbol y, como siempre, todas las miradas empiezan a posarse en las selecciones que pueden dar pelea.

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Si bien no está en el mismo nivel dominante de otras épocas, la Selección de Alemania siempre es un rival a tener en cuenta. Su historia en los Mundiales, donde es uno de los países más ganadores, la posiciona automáticamente entre los equipos que pueden competir hasta el final.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann recibió una de las peores noticias en la previa del torneo. Una de sus piezas importantes, que era considerada titular, no podrá formar parte de la competencia por una lesión grave.

Se trata de Serge Gnabry, jugador del Bayern Múnich, quien sufrió la rotura de uno de sus aductores. Una lesión que lo deja automáticamente fuera del Mundial y que representa un golpe duro tanto para el plantel como también para el cuerpo técnico.

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Bayern también lo sufre: Gnabry, baja sensible

La lesión se produjo durante un ejercicio de penales en uno de los entrenamientos del Bayern, una situación inesperada que terminó teniendo consecuencias importantes. El delantero no podrá estar en la gran cita y tampoco en los compromisos clave de su club.

Más allá de que ya no venía siendo titular indiscutido, ya que el equipo de Vincent Kompany apuesta por otras variantes, Gnabry podía ser una pieza importante en la rotación. Sobre todo pensando en lo que se viene, como las semifinales de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain, donde ahora también será baja.

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