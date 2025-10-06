Pumas UNAM vive una dura realidad en la segunda mitad del 2025. El equipo de Efraín Juárez está pasando por un pésimo momento en el Torneo Apertura tras perder su tercer partido al hilo que lo deja muy mal parado de cara a lo que se viene.

Publicidad

Publicidad

ver también La dura reacción de Álvaro Angulo tras fallar el penal que le hubiera dado el empate a Pumas UNAM ante Chivas

Los dirigidos por Efraín Juárez, que venían de ser goleados por 4-0 ante América en el Clásico Capitalino el fin de semana pasado, ahora volvieron a perder. Esta vez en manos de Chivas de Guadalajara en el CU por la jornada 12 del certamen local.

Los universitarios siguen en zona de Play-In pero con muchas chances de quedarse fuera de todo si es que siguen por este camino, dado que hay otros equipos que se acercaron y podrían arrebatarle su lugar en la tabla en la próxima jornada.

El futuro del entrenador es una incógnita ya que le trajeron todos los refuerzos de jerarquía que pidió y ni así pudo conseguir los resultados que se esperaban, mientras que la ilusión de cortar la sequía de 14 años sin ser campeón empieza a dilatarse.

Publicidad

Publicidad

David Faitelson, periodista mexicano de Televisa, no se guardó nada y dio su opinión sobre el flojo presente de Pumas y necesitó de una sola palabra para describirlo: “Crisis”.

ver también Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

El mensaje completo de David Faitelson

“Lo de Pumas es increíble, oficialmente está en crisis…”, escribió Faitelson en su cuenta de X tras la nueva derrota de los universitarios en el Apertura. Los comentarios en redes no tardaron en llegar y se abrió el debate tras la publicación.

Publicidad