Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

La dura reacción Álvaro Angulo tras fallar el penal que le hubiera dado el empate a Pumas UNAM ante Chivas

El futbolista colombiano desperdició una oportunidad muy clara para su equipo ante el Rebaño Sagrado y su reacción se hizo viral en redes sociales.

Por Ramiro Canessa

La reacción de Angulo tras fallar su penal.
© Getty ImagesLa reacción de Angulo tras fallar su penal.

Había mucha ilusión en Pumas UNAM antes del comienzo de esta temporada ya que Efraín Juárez había hecho una limpieza importante y cerró junto a los directivos refuerzos de muchísima jerarquía que le iban a aportar un plus a la plantilla.

Publicidad
El osotote de la jornada: el increíble gol fallado de Anthony Martial en Rayados vs. Tijuana

ver también

El osotote de la jornada: el increíble gol fallado de Anthony Martial en Rayados vs. Tijuana

Sin embargo, más allá de las decisiones que se tomaron en el equipo universitario, los resultados no fueron los que se esperaban y el rendimiento ha dejado muchísimo que desear luego de las 12 jornadas que se disputaron en el Apertura 2025.

Este domingo, perdieron por 2-1 ante Chivas en el CU y sumaron su tercera derrota al hilo que los está dejando al borde de quedarse fuera del Play-In. Si siguen por este camino, es muy probable que no terminen clasificándose a la próxima instancia.

El partido había comenzado de la mejor manera para Pumas, que lo ganaba por 1-0 con un gol de Pedro Vite, pero luego el Rebaño Sagrado dio vuelta el marcador. González anotó el empate y Aguirre a los 90 minutos le dio el triunfo a la visita.

Publicidad

Sin embargo, los locales tuvieron una oportunidad inmejorable de quedarse con el empate en la última jugada del partido, pero Álvaro Angulo la desperdició tras estrellar un penal en el travesaño.

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

ver también

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

La dura reacción de Álvaro Angulo

El defensor colombiano que llegó como fichaje en este mercado de pases no pudo evitar su descontento tras errar un penal clave que le hubiera dado el empate a su equipo. Al futbolista se lo vio muy triste y varios de sus compañeros se acercaron a consolarlo.

Tweet placeholder
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

Así fue el gesto que tuvo Efraín Juárez al segundo gol de Chivas
Pumas de la UNAM

Así fue el gesto que tuvo Efraín Juárez al segundo gol de Chivas

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025?

El osotote de la jornada: el increíble gol fallado de Martial en Rayados vs. Tijuana
Liga MX

El osotote de la jornada: el increíble gol fallado de Martial en Rayados vs. Tijuana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo