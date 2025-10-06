Había mucha ilusión en Pumas UNAM antes del comienzo de esta temporada ya que Efraín Juárez había hecho una limpieza importante y cerró junto a los directivos refuerzos de muchísima jerarquía que le iban a aportar un plus a la plantilla.

Sin embargo, más allá de las decisiones que se tomaron en el equipo universitario, los resultados no fueron los que se esperaban y el rendimiento ha dejado muchísimo que desear luego de las 12 jornadas que se disputaron en el Apertura 2025.

Este domingo, perdieron por 2-1 ante Chivas en el CU y sumaron su tercera derrota al hilo que los está dejando al borde de quedarse fuera del Play-In. Si siguen por este camino, es muy probable que no terminen clasificándose a la próxima instancia.

El partido había comenzado de la mejor manera para Pumas, que lo ganaba por 1-0 con un gol de Pedro Vite, pero luego el Rebaño Sagrado dio vuelta el marcador. González anotó el empate y Aguirre a los 90 minutos le dio el triunfo a la visita.

Sin embargo, los locales tuvieron una oportunidad inmejorable de quedarse con el empate en la última jugada del partido, pero Álvaro Angulo la desperdició tras estrellar un penal en el travesaño.

La dura reacción de Álvaro Angulo

El defensor colombiano que llegó como fichaje en este mercado de pases no pudo evitar su descontento tras errar un penal clave que le hubiera dado el empate a su equipo. Al futbolista se lo vio muy triste y varios de sus compañeros se acercaron a consolarlo.

